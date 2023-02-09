英超｜曼聯落後兩球下2：2逼和列斯聯　拉舒福特與辛祖各建一功

曼聯在落後兩球的劣勢下，憑藉狀態大勇的拉舒福特（Marcus Rashford）及後備奇兵查頓辛祖（Jadon Sancho）的入球，以2：2逼和列斯聯，以22戰得43分續排第3位，落後少踢兩場的阿仙奴7分。



列斯聯19歲小將基洛圖，開賽僅1分鐘便打開紀錄。（Getty Images）

「紅魔鬼」中場卡斯米路停賽、基斯甸艾歷臣養傷，剛從拜仁慕尼黑借來的奧地利國腳沙比薩即獲正選一席，拉舒福特今仗則被安排踢右翼，其慣常出任的左翼位置，由18歲小將加拿祖擔任。

曼聯開賽僅一分鐘便失守；列斯聯在中場搶得控球權，19歲的格魯圖（Wilfried Gnonto）引球推進與班福特一個「撞牆」後，於禁區邊射地波入網。

曼聯借將沙比薩（跳高者）助攻助守，填補了卡斯米路的缺陣。（Getty Images）

曼聯落後下傾力反撲，除了沙比薩的遠射有威脅外，加拿祖在左路也十分活躍，他先於17分鐘禁區內勁射，皮球僅貼柱出界；至26分鐘，他又接應般奴費蘭迪斯妙傳單刀，推過龍門梅斯利亞，再冷靜地扣過艾寧後施射，卻給禾巴護空門。曼聯久攻不下，半場以0：1落後。

曼聯中堅華拉尼（右）今仗擺了烏龍，他曾助攻上前頂頭槌攻門，但被列斯聯門將梅斯利亞撲出。（Getty Images）

易邊後3分鐘，列斯聯更擴大領先優勢，森馬維左路底線傳中，曼聯守將華拉尼出腳擋到皮球，卻改變了路線，攔截變了「擺烏龍」。曼聯領隊坦赫格在59分鐘換入辛祖及柏利斯迪，3分鐘後便帶來變化，柏利斯迪妙傳右閘達洛治，後者右路傳中予拉舒福特頂成1：2。

辛祖（左）及拉舒福特（右）各建一功，助曼聯以2:2逼和列斯聯。（Getty Images）

列斯聯差點便再度拉開比數，但班頓艾朗臣主射的罰球中柱彈出。大難不死的曼聯轉瞬扳平，70分鐘在左路經一輪組織後，辛祖在禁區內妙射得手，傷癒復出第2仗即有入球，這也是他自去年9月15日的歐霸盃賽事，再度建功。

及後曼聯仍有多次具威脅的埋門，但華拉尼的近頂、費特的遠射，都被梅斯利亞拒諸門外。曼聯最終在射門24：8的絕大優勢下，只能以2：2與列斯聯打成平手；列斯聯雖然解僱主帥馬殊，但聯賽不勝的紀錄，已增至連續第8場，21戰得19分排第16，僅離降班區只有1分。

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