C朗拿度「大四喜」領艾納斯大勝續居榜首　生涯再達成另一里程碑

C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯：C羅）又達成生涯里程碑！

C朗率領艾納斯沙特阿拉伯聯賽作客鬥艾華達，這名剛滿38歲的葡萄牙球星今仗大顯射手本色，個人轟入4球，領艾納斯大勝一仗，繼續高踞聯賽榜首，而他在不同聯賽的入球數字，同時打破500大關。



C朗拿度上周在沙特聯賽終於開齋，今仗續以隊長身份聯賽領軍鬥艾華達（Al-Wehda）。21分鐘，C朗接應隊友傳送，禁區內順勢左腳射地波，對方門將拍到依然入網，打開紀錄的同時，亦是C朗登陸沙特的首個「生波」入球。上半場末段，C朗拿度在接應隊友直線，右腳推順起腳建功，40分鐘再下一城。

C朗終在沙特聯賽開齋 完場前憑12碼扳平 全場多次連番失機

C朗拿度的招牌慶祝動作再現。（艾納斯Twitter截圖）

換邊後，艾華達守衛禁區內犯手球，球證隨即吹罰12碼，C朗操刀中鵠，53分鐘梅開二度。8分鐘後，C朗再有機會，推入禁區射門，首球被門將撲出，他隨即上前補射，錦上添花，61分鐘完成「大四喜」，結果艾納斯4球大勝對手，與沙巴柏（Al Shabab）同得37分，但以較佳的得失球差高踞榜首。

38歲的C朗拿度生涯第11次「大四喜」﹑61次單場攻入至少3球，其中31次是踏入30歲後，亦是連續14年能夠「戴帽」而回，難怪他離場時亦露出滿意的笑容。

C朗今仗亦達成生涯里程碑，他在各大聯賽累積入球突破500大關，加上今仗「大四喜」後，C朗生涯已攻入503個聯賽入球。C朗今仗亦可帶走皮球，完場後更邀請球證在皮球上簽名留念。

C朗賽後透過社交網站發文，表示單場攻入4球及累積500個聯賽，感覺超正，球隊同時有一場有說服力的勝仗。

C朗生涯第11次「大四喜」。（艾納斯Twitter截圖）

C朗拿度生涯聯賽入球分布：

皇家馬德里：311球

曼聯：103球

祖雲達斯：81球

艾納斯：5球

士砵亭：3球



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