01球評｜坦赫格換人變陣曼聯挫列斯聯　神來之筆韋格賀斯踢10號位

曼聯在周日英超作客以2：0擊敗列斯聯，拉舒福特及加拿祖在末段各建一功奠勝。在輪換後場兼中場殘陣下，曼聯大半場也佔不到明顯優勢，直至主帥坦赫格變陣兼換人，其中最令人意想不到的是，他安排中鋒韋格賀斯墮後踢攻中接應，作用尤如當年的費蘭尼。韋格賀斯在新位置如魚得水，攻守兼備，最後送上直線，助攻加拿祖入球。



曼聯下半場換人變陣，最後末段入兩球贏列斯聯。（Getty Images）

曼聯賽程頻繁，聯賽兩戰列斯聯，接下來周中更要踢歐霸對巴塞隆拿，所以他們周日作客列斯聯稍作輪換，收起華拉尼及利辛度馬天尼斯一對正選中堅，由隊長哈利馬古尼拍勞基梳爾。沙比薩拍費特踢防中，查頓辛祖、般奴費南迪斯及拉舒福特支援韋格賀斯。

上半場戰情開放，兩隊都積極逼搶，亦多失誤，埋門方面亦各有機會，列斯聯的甚至比曼聯更有威脅。換邊後，列斯聯入局快，連番進襲，曼聯全靠迪基亞力保不失。在頭60分鐘，曼聯只得3次射門，全部來自般奴，2次中目標；相反，列斯聯累計9次攻門，3次中目標。

見形勢不佔上風，坦赫格在下半場已經開始變陣，例如用他最喜歡的一招「般奴拉邊」，將般奴及辛祖調位。見成效不彰，曼聯在61分鐘連換兩人，由馬天尼斯及加拿祖兩位阿根廷兵入替，馬拉西亞及辛祖離場。換人後，曼聯大執位，馬天尼斯踢中堅，將梳爾放回擅長的左閘，而在前線上，加拿祖入場後踢左翼，拉舒福特壓前踢中鋒，而韋格賀斯就墮後踢攻中，般奴就踢右翼。

韋格賀斯由中鋒變攻中，一樣得，得咗！（Getty Images）

用1.97米高的韋格賀斯踢10號位，令人想起當年雲高爾對費蘭尼的使用方法。雲高爾那時利用費蘭尼的高度優勢，以及他世界級的心口控傳技術，接應從後場而來的長傳，再控下來分波。韋格賀斯雖然位置像當年的費蘭尼，但曼聯不是狂放高波給他，還是地波為主。靠身材優勢，韋格賀斯做得到接應控球再分波的工作。

在曼聯第一個入球中，韋格賀斯的位置比拉舒福特後。（Twitter）

坦赫格的大執位令到兩個入球出現。80分鐘，曼聯從後場策應攻勢，沙比薩放中距離地波到中路，韋格賀斯墮後接應，回後予費特。費特向前予般奴，般奴第一時間彈後給沙比薩。沙比薩用高波長傳轉方向，勞基梳爾左路傳中，拉舒福特頭槌頂入，曼聯得以在均勢下領先1：0，打破了球賽平衡。

【曼聯1：0入球】

85分鐘，列斯聯防中韋斯頓麥堅尼控球，韋格賀斯及費特夾擊，韋格賀斯踢走傳予加拿祖，加拿祖回傳予費特，再傳給韋格賀斯。韋格賀斯放直線，加拿祖高速突破，為曼聯射成2：0。

【曼聯2：0入球】

韋格賀斯今場兩次送上威脅傳球，數量並肩梳爾及般奴。其實，進攻以外，韋格賀斯今場防守賣力，經常回防，他今場有兩次解圍，還有一次封阻對方射門。

韋格賀斯墮後踢攻中，送出助攻。（Getty Images）

賽後有記者問坦赫格為何靈機一觸，安排韋格賀斯踢10號位，他說：「韋格賀斯踢第二前鋒或者10號位，我在他年青軍的時候，已經知道他踢到這個位置。般奴踢右翼，加拿祖在左邊，這是改變比賽的動力，我們從中得益。」

曼聯主帥坦赫格。（Getty Images）

此外，曼聯防中費特的表現值得一提，這位「海鮮波」球員往往踢得好一場、踢得差一場，而周日那場就是他宛如「戰神」的一場，13次搶截，10次成功。他賽後當選了這場比賽的最佳球員。