英超｜格連活特獲主帥致電有望歸隊？　曼聯女球迷：非常不舒服

曼聯球星格連活特涉強姦及毆打等控罪纏身，早前獲英國警方撤控，回歸清白之身，不少球迷亦關注他何時回歸曼聯大軍。英國《太陽報》透露，紅魔鬼主帥坦赫格親自致電格連活特，但不代表對他回歸「開綠燈」。

縱然格連活特獲撤控，但不少曼聯女球迷也對他十分反感，更直言不希望看到格連活特再披曼聯球衣。



格連活特（Mason Greenwood）上年初被英國警方拘捕，並在10月正式落案起訴企圖強姦﹑恫嚇及控制﹑及襲擊致造成傷害共3條控罪。經歷一年後，控方因關鍵證人不參與審訊，最終撤銷對格連活特的起訴。

英超｜格連活特涉企圖強姦案獲撤控 曼聯43字簡短聲明回應

格連活特因為證人不參與審訊而獲撤控。（Getty Images）

格連活特是否歸隊依然成疑，但或許有轉機。英國《太陽報》引述消息人士透露，曼聯主帥坦赫格最近親自致電格連活特，坦帥對格連活特獲撤控感高興，同時關心他的生理及心理狀態。坦赫格這通電話也不代表什麼，因為最後決定權落在曼聯身上，但這是一個正面信心，至少坦帥還未放棄他。

英媒指坦赫格親自致電格連活特。（Getty Images）

格連活特或回歸 曼聯女球迷勁反感

格連活特仍在曼聯的大軍名單中，即使未有歸期，也有機會再披球衣上陣。《The Athletic》指部分曼聯女足球員對此感到「非常不舒服」（Deeply Uncomfortable），加上她們曾經收聽過威脅女友進行性行為的錄音，這變成永不磨滅的記憶。

格連活特或許歸隊，曼聯女足球員對此表達反感。（Getty Images）

這種反感，連曼聯的女球迷也有相同感覺，曼聯女球迷會創辦人Natalie Burrell坦言，讓格連活特歸隊將會是曼聯做得最錯的決定，「我不想看到他（格連活特）訓練﹑不想看到他穿上曼聯球衣﹑不想看到他在奧脫福出現。畢竟曼聯是世界上其中一支最大的球會，此舉會令不少想接觸足球的女性卻步。我不希望他回歸，或許在夏天把他出售，我認為這樣對球會的印象有好處。」

即使格連活特的官非脫身，但曼聯方面發聲明表示，在球隊內部完成調查前，這名22歲的英格蘭國腳將不會歸隊。

格連活特能否回歸球場仍是未知數。（Getty Images）

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