英超｜加拿祖助曼聯奠勝　以入球回應負評　入球慶祝向偶像致敬

英超「玫瑰打吡」一周內猶如盃賽般兩度上演，曼聯的阿根廷新星加拿祖在上周中的「首回合」屢次失機，錯失贏波機會，今仗他雖然失去正選位置，後備入替卻攻入奠勝一球，以入球為上仗作回應。



曼聯作客再鬥列斯聯，憑入球停不了的拉舒福特80分鐘頭槌打破悶局，加拿祖（Alejandro Garnacho）5分鐘後左路快放殺入禁區起腳破網，奠定兩球勝局，曼聯以46分續居第3位。

英超︱曼聯尾段連入兩球勝列斯聯 隊長馬古尼時隔逾月復任正選

拉舒福特入球停不了，今仗以頭槌為球隊打破悶局。（Getty Images）

上仗兩失機 加拿祖親回應網民負評

加拿祖在主場對列斯聯一仗，左路不乏攻勢，更曾經扣過對方門將，惟起腳被對方守衛護空門。這名18歲的阿根廷新星兩度錯失黃金機會，下半場中段被換走，主帥坦赫格該仗賽後直言，即使他表現活躍，製造不少機會，但最重要的是把皮球送入網。

經過上仗後，加拿祖的能力受到網民質疑，更在社交網站批評此子「未夠班」在英超正選上陣。這些負評，加拿祖全都看到，更在Twitter上逐一「俾Like」。

加拿祖上仗主場對列斯聯時，兩度失機。（Getty Images）

知恥近乎勇，加拿祖今仗用入球回應網民的批評，入球後用手指指向自己，再指一指地下，然後把手指放在嘴前，彷彿叫批評他的人靜一靜。此外，加拿祖的慶祝動作似曾相識，他的偶像之一C朗拿度也曾做過這種慶祝動作。

坦赫格看到加拿祖反底建功，也不禁高舉姆指，振臂並鼓掌慶祝，坦帥當然盛讚加拿祖，「上周三一仗，他（加拿祖）展示了他的威脅性，就只差最後一腳，他需要好好準備自己。今仗相同，即使他不是正選，但他準備更好，再度顯示他的速度﹑技術﹑盤扭及把握力。這是十分正常，因為他是個學習能力極高的年青球員。」

加拿祖以入球回應外界的負評。（Getty Images）

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