英超︱曼聯記招坦赫格因一件事遲到 「雙重標準」拒罰自己︱有片
撰文：袁志浩
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英超曼聯周三（8日）晚深夜鬥剛辭退領隊馬殊（Jesse Marsch）的列斯聯，賽前記者會上坦赫格（Erik ten Hag）因為遲到，與記者進行了一番有趣的交流。
紅魔主教練坦赫格出席賽前記者會遲到，他在開首第一句就先道歉：「我想為遲到而致歉。因為我需要完成一個簽證（Visa）的程序，但中間發生了技術問題。」
去年12月底作客狼隊，坦赫格就曾因前鋒拉舒福特（Marcus Rashford）睡過頭、開會遲到而貶對方為後備，但最終拉舒福特在半場入替，攻入全場唯一一球奠勝。
現場記者隨即開玩笑地問坦赫格，「你會罰自己嗎？」，坦赫格坐直身子，回答道：「不！不！這不會被罰。」他開始笑着說：「我根本控制不到這件事發生。」
有媒體隨即追問，坦赫格最後有沒有辦妥簽證，否則如果曼聯主帥被拒登機，會是一則大新聞。坦赫格霸氣地回答，「這只是一個技術問題，Simon（發問記者的名字），你不應該把它寫在你的故事內。」
在這一輪玩笑過後，記招終於進入正題。坦赫格被問到會否考慮對卡斯米路的紅牌提出上訴，他僅稱：「這不是正確的判決，但我不相信在法律途徑中有機會勝訴。」
而在失去卡斯米路下，坦赫格再透露安東尼馬菲奧斯、馬迪爾、麥湯米尼都會缺陣，「我們會找出解決辦法。」
另外，對於同市宿敵曼城被英超賽會指控違反上百條與財務有關的規例，坦赫格則拒絕評論，「我只是足球領隊，不是來研究財務及條例的。」
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