英超｜曼聯查頓辛祖隔160日聯賽再建功　「十分懷念入球的感覺」

英超周三（8日）深夜補賽，曼聯挾主場13連勝之勢出戰，卻敵不過有「換帥效應」加持的列斯聯，最終與對手打成2：2平手，未能追成與曼城同分。

查頓辛祖後備入替，自上年10月底後，終於再度在英超亮相。這名英軍翼鋒禁區內起腳建功，為曼聯攻入追平一球，相隔160日再在英超有進賬，辛祖坦言，十分懷念這感覺。



曼聯早前在奧脫福主場錄得13場連勝，今仗中場缺少停賽的卡斯米路及養傷的基斯甸艾歷臣，以借將沙比薩及費特擔任正選，想不到不足1分鐘已經失守，被列斯聯的意大利小將格魯圖射破，加上華拉尼下半場初段的烏龍球，曼聯一度落後兩球。

主帥坦赫格立即作出調動，收起屢次失機的加拿祖，換入早前在聯賽盃4強復出的查頓辛祖（Jadon Sancho），亦是這名英軍國腳3個多月來首度在英超披甲，對上一次已經是去年10月對車路士一仗。

英超｜曼聯落後兩球下2：2逼和列斯聯 拉舒福特與辛祖各建一功

查頓辛祖終於回歸，3個多月來首度英超亮相。（Getty Images）

相隔160日再建功 「好掛住呢種感覺」

換人隨即收效，拉舒福特先以頭槌建功，查頓辛祖隨後禁區內起腳，在列斯聯門將梅斯利亞（Illan Meslier）視線稍為受阻下得手，曼聯8分鐘內連追兩球，結果以2：2逼和對手，痛失兩分，同時錯過追至與曼城同分的機會，以43分續居第3位，落後榜首的阿仙奴7分並多踢兩場。

22歲的查頓辛祖終於再度在英超亮相，並取得入球，對上一個聯賽入球已經是上年9月對李斯特城的致勝球，相隔160日再度在英超有進賬。辛祖建功後十分激動，賽後發文表達其感受，「我實在無法告訴你我有多懷念這（入球）感覺，球隊今仗展示強大的意志，我們周末再努力。」

英聯賽盃｜曼聯輕取森林闖決賽 主場12連勝 辛祖回歸後備登場

查頓辛祖與拉舒福特各建一功，曼聯8分鐘連追兩球逼和列斯聯。（Getty Images）

「翻生大軍」勢添一員 坦赫格：辛祖要靠自己

查頓辛祖早前受心理問題所困，坦赫格年初指他未適合歸隊，經過努力後，辛祖重返曼聯大軍，並在今仗取得關鍵的扳平入球，坦帥對他的表現甚為滿意，「很高興他（辛祖）在正確的方向上，希望他可以保持這氣勢，這個入球對他有推動及鼓勵的作用。大家能看到，他是個出色的球員，並能夠在場上展現出來，他可以為球隊帶來改變。」

坦赫格上任以來，不少球員在他麾下「翻生」，當中包括狀態大勇的拉舒福特，而辛祖有望成為另一成功例子，但坦帥強調，能否成事也視乎辛祖本人，「他（辛祖）經歷了一段艱難的時期，如今走出來了，我們也替他高興，而全隊上下也十分支持他。不過，他的命運控制在自己手中，若果他願意，他就可以，我十分享受看到他自信地作賽。」

查頓辛祖逐漸走出低潮，坦赫格功不可沒。（路透社）

英超第23輪直播賽程：

英超第23輪直播賽程（01美術製圖）

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