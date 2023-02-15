【三項鐵人】港隊亞洲盃主場出擊　奧斯卡回勇力爭奧運資格

三項鐵人亞洲盃將於本月25日假大美督舉行，港隊派出30名精英在主場爭勝，包括東京奧運代表奧斯卡（Oscar Coggins）及全青運兩金得主伍泰龍，後者去季在國際賽愈戰愈勇，排名力壓奧斯卡，成為港隊新戰力。



港隊今日（15日）出席賽前記者會，並公布30人大軍名單。三項鐵人亞洲盃不但是港隊在9月杭州亞運前熱身賽，亦屬爭逐2024巴黎奧運的入圍計分賽；亞運更是累積奧運積分機會，總教練韋安祖希望藉亞洲盃助港將爭取更多奧運積分。

三鐵隊將在主場出戰亞洲盃，派出28男8女參加精英組半奧運距離及「繽紛組」賽事。（葉詩敏攝）

東京奧運代表奧斯卡，去年9月在哈薩克出戰亞錦賽時食物中毒，因未能返港完全休息調養，影響去年末成績。他指身體已完全康復，訓練進度良好，期待在主場力爭佳績。「這是今年第一個比賽，好難預計季初大家狀態和成績，但希望看到有香港代表上頒獎台，如果是我就更好。」他笑道。他亦稱有信心能再戰奧運。

在東京奧運取得港隊歷來最佳成績的奧斯卡，去年曾入選杭州亞運名單，惟在亞運延期後需重新遴選。他坦言支持總會重新選拔，「雖然我要重新爭資格，但這是為了香港爭獎牌，沒理由選2022最強的人去鬥2023的比賽。一年可以發生好多事，尤其隊內選手都好年輕。」

東京奧運代表奧斯卡自去年9月亞錦賽後，受食物中毒影響狀態，下半年成績未如理想，他稱已完全恢復。（葉詩敏攝）

奧斯卡點名全青運兩金得主伍泰龍（Jason），指現時隊內競爭激烈，「Jason都好有能力，5至6個人有機會爭亞運資格。」

伍泰龍足球轉項 排名力壓奧斯卡

23歲的伍泰龍暫列亞洲第8，力壓分別排第10和13的奧斯卡與黃子圖。他在去年亞錦賽男女混合賽奪銀，再於亞洲盃約旦站個人賽奪銅，他謙虛表示：「去年的確是突破的一季，奧斯卡上年季尾身體不適，花了一段時間調整，所以我才有更大競爭力爭奧運，他很強，有信心他很快會追回來。」

伍泰龍去年愈戰愈勇，有信心能取得亞運資格。（葉詩敏攝）

伍泰龍在2016年加入港隊，中學時踢足球的他笑言「唔小心」加入三鐵，「中學老師叫足球隊幫手跑學界，第一次跑有好成績，他建議我找跑步訓練，那是三鐵訓練，又試吓玩三鐵後，5年後我就在這裏（港青）了。」

奧斯卡（前排左一）指隊內競爭激烈，黃子圖（前排左三）亦有力取得亞運資格。（葉詩敏攝）

伍泰龍在入隊青年組後已交出亮眼成績，2019年於亞洲賽男子青少年組奪銅，亦在全國青年運動會勇奪兩金。他指近年在單車和跑步兩項有進步，升上成年組後更重視休息和營養等細節。他冀能取得杭州亞運資格，出戰轉成人組後首個運動會，再衝擊巴黎奧運。

蔡欣妍（左二）與賀詩樂（左三）在去年躋身亞運名單。（葉詩敏攝）

三鐵總會去年5月曾公布杭州亞運的港隊名單，男隊有奧斯卡、黃子圖、伍泰龍及後備陳明輝，女隊則有蔡欣妍、賀詩樂及彭詩雅。港隊在亞運延期後重新選拔，主教練韋安祖透露4月14日前決定名單，會以截止前的亞洲賽作遴選。

韋安祖亦對再爭得巴黎奧運資格有信心，伍泰龍、奧斯卡、黃子圖、賀詩樂和蔡欣妍等都處於亞洲前列。29歲的「大師姐」蔡欣妍坦言，過去兩屆都未能如願取得資格，今屆將放手一搏爭取席位。