歐霸｜曼聯韋格賀斯再移後任攻中表現平平　連頂上功夫都失靈

曼聯上輪英超擊敗列斯聯，主帥坦赫格突然使出奇招，以「荷蘭長人」韋格賀斯墮後踢進攻中場，今仗對巴塞隆拿的歐霸盃16強附加賽首回合，坦帥再度照辦煮碗，不過今次效果一般，連身高優勢都未能發揮，英國《曼徹斯特晚報》將這名荷蘭國腳評為全隊最低分。



曼聯上周末對列斯聯時，主帥坦赫格以韋格賀斯（Wout Weghorst）墮後踢進攻中場，感覺就如「費蘭尼2.0」，為打破僵局作出不少貢獻。這名「荷蘭長人」再度正選上陣，坦帥同樣把他移後至中場，最前點由拉舒福特衝鋒。

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韋格賀斯今仗再度移後一格擔任進攻中場。（路透社）

韋格賀斯上半場有一次黃金機會，突破越位陷阱後，單刀面對達史特根，卻被對方及時封位。韋格賀斯今仗表現平平，連其1.97米的身高優勢都似乎未能運用，今仗6次空中對抗，竟然全數落敗。上半場早段，韋格賀斯面對身高只得1.73米﹑矮24厘米的加維，竟然被這名巴塞中場頂贏。

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韋格賀斯錯失單刀機會。（路透社）

坦赫格賽後承認今仗刻意把韋格賀斯移後，並解釋其原因，「這是我們的賽前部署，我知道他（韋格賀斯）可以勝任（10號位），這個部署能夠帶來更多元化的攻勢，查頓辛祖與般奴可以去更深入的位置，加上兩閘助攻，我們的確找到不少機會。」

坦赫格在冬季轉會窗找來韋格賀斯救亡，這名荷蘭長人至今為曼聯上陣9場，僅交出入球及助攻各一。坦帥在鬥巴塞前，再度力撐韋格賀斯，直言對他的表現大感滿意，球隊同時取得更多入球。

韋格賀斯與辛祖成全隊最低分

縱然如此，英國《曼徹斯特晚報》為曼聯球員今仗評分，並沒有給予韋格賀斯面子，只得5分令他與查頓辛祖並列全隊最低分，《曼晚》指這名荷蘭國腳錯失單刀機會，他很努力但卻未有太大功效。

《曼徹斯特晚報》為曼聯眾將評分：

門將：迪基亞（6分）

後衛：雲比沙卡（7分）﹑華拉尼（6分）﹑勞基梳爾（6分）﹑馬拉西亞（6分）

中場：卡斯米路（7分）﹑費特（6分）﹑查頓辛祖（5分）﹑般奴費南迪斯（6分）﹑韋格賀斯（5分）

前鋒：拉舒福特（8分）

後備：加拿祖（5分）

主帥：坦赫格（7分）



歐霸16強附加賽首回合賽果：

阿積士（荷）0：0柏林聯（德）

巴塞隆拿（西） 2：2 曼 聯（英）

薩爾斯堡（奧） 1：0 羅 馬（意）

薩克達 （烏） 2：1 雷 恩（法）

利華古遜（德） 2：3 摩納哥（法）

祖雲達斯（意） 1：1 南 特（法）

西維爾 （西） 3：0 燕豪芬（荷）

士砵亭 （葡） 1：1 米迪蘭特（丹）

次回合於2月23日上演



英超第24輪直播賽程：

英超第24輪直播賽程。（01美術製圖）

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