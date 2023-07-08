坪洲好去處｜食完下午餐訪秘密花園　必打卡大利島「港版沉下橋」

我再回來坪洲喇！雖然今次是我第4次來坪洲，但是都有好多景點是之前錯過了的，可以今次補玩！對上一次在坪洲行山，今次就以閒遊為主，補玩之前錯過了的景點和品嚐之前錯過了的美食啦！



我們乘搭12:45pm那班船，大約1:24pm到達坪洲，由於我們未吃午餐，所以第1站去食Tea先！

以下是我們閒遊坪洲的體驗：探秘坪洲秘密花園（坪洲牛皮廠）、打卡坪洲戲院舊址（按圖看清👇）

+ 12

坪洲東灣沙灘是每次來坪洲都會經過的地方，當日天氣很好，天很藍，忍不住要在這裡逗留一會拍拍照呢！因為去的時候是冬天又沒有帶拖鞋，所以沒有落沙灘！我們沿著東灣沙灘走，沿途會遠距離見到不少市區景觀，走到差不多沙灘的盡頭，遠處會看到ICC（環球貿易廣場）西九一帶、IFC（國際金融中心）和港島西一帶的建築呢！

尋訪「港版沉下橋」──大利島

「大利島」 位於坪洲的西北部，有橋與坪洲連接，上次坪洲行山的路線都有去過，當時覺得 「大利島」這個名字很像一些日本島嶼的名稱，然後不久網上就出現了大利島是「港版沉下橋」的說法。

按圖看清坪洲東灣沙灘、大利島風光，最後一站吃好味小炒晚餐（按圖看清👇）

+ 10

如何去坪洲？

在中環6號碼頭乘搭渡輪到坪洲，渡輪有分普通（船程大約40分鐘）和快速（船程大約30分鐘），航行時間和收費也會因應平日和假日而有分別，詳情可到相關的官網查詢！



【本文獲「自由旅生」授權轉載。】