馬灣行山｜登大嶺頭賞絕美日落海景　飽覽青馬大橋易行短程啱新手

馬灣是在大嶼山與青衣之間的一個島嶼，以青馬大橋和汲水門大橋連接；大嶺頭是馬灣的最高山峰，高69米，附近一帶鋪設了大嶺頭登山徑，大家可以沿着登山徑輕鬆登上大嶺頭，飽覽青馬大橋、汲水門大橋和馬灣海峽一帶的景色。



我是由青衣出發，在青衣城停車場附近的車站乘搭NR330，巴士只會顯示330，在「沙灘廣場」下車，車程大約15分鐘，5至15分鐘一班車，視乎是否繁忙時段！

以下是我的馬灣行山的體驗分享（按圖看清👇👇👇）

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這裏有兩條路線，向左走往南灣，向右走往大嶺頭，由於我們要追日落，所以放棄了南灣！選擇右面的樓梯一直往上走，步行大約1分鐘回頭望已經可以看到景觀比較開揚的青馬大橋了！

到達馬灣最高點，與汲水門大橋合照，按圖看清路線及沿途風光👇👇👇

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小感想：

馬灣是一個好舒服的小島，去過好幾次，活動範圍都在沙灘廣場和馬灣公園那邊，今次第一次在馬灣行山，另一種感覺，從大自然中看城市的風景，原來在馬灣是可以一次過看到汀九橋、青馬大橋和汲水門大橋，登上馬灣最高點大嶺頭都超輕鬆，全都是人鋪出來的路段，著Boot都行到（個人出門前忘記了要著波鞋，好彩那些路又平又易行），而且沿途都有好多休息的位置，不過今次行山比較少路牌，都有不少的分叉路，好在網上有教向左向右會到哪一個方向，所以強烈建議大家如果來馬灣行山出發前要計劃一下路線，否則很容易走錯路呢！

從大自然中看城市的風景，原來在馬灣是可以一次過看到汀九橋、青馬大橋和汲水門大橋。（自由旅生授權使用）

前往馬灣的交通：

前往馬灣有陸路和水路兩個方法：

- 巴士：分別由青衣（NR330）、葵芳（NR332）或荃灣（NR331）出發，大家可以點擊巴士號碼看看路線。

- 船：分別由荃灣或中環出發前往珀麗灣，有關渡輪服務詳情可以瀏覽相關網站。



以下是我的馬灣行山路線：

3:57pm 在馬灣東灣泳灘出發

4:04pm 到達青馬大橋下的石灘

4:18pm 到達青馬大橋橋底

4:31pm 到達球場位置，前往大嶺頭登山徑

4:38pm 到達第1枝標高柱

4:44pm 在大嶺頭登山徑上從不同的高度飽覽青馬大橋

5:16pm 到達第2枝標高柱

5:19pm 到達欣賞日落和汲水門大橋的位置

5:33pm 回到球場位置，馬灣消防局附近



【本文獲「自由旅生」授權轉載。】