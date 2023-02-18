港超聯︱理文終破南區密集「復仇」　換帥後兩連勝：沒有退路

今月初罕有地坐榜首仍更換教練的理文，由主帥曾昭達接手後獲兩連勝，周六（18日）以2：0擊敗上半季唯一「剋星」冠忠南區。理文將帥慶祝時特別興奮，因為他們都深知若要與班霸傑志爭冠，已經沒有退路。



理文今場再輪換，徐宏傑、基華尼頓、顏樂楓與黃俊皓復任正選；加維蘭與施沙則取代亞哥斯達跟立花稜也的外援名額，先列後備。南區就採防守反擊戰術，五後衛再加防中劉學銘，慕沙於最前作支點，配合快馬艾華及佐佐木周。

理文靠兩翼破南區密集，16分鐘基華尼頓切入中路接應直線，第一時間起腳被伍瑋謙撲出，黃威門前補中但撞高。戰至28分鐘，荷西安祖後場大斜線轉邊，艾華頓落底扣回左腳傳中，伍瑋謙改變方向令門前大漏。南區半場僅有攻勢，佐佐木周37分鐘左路傳半腰波入中路，艾華挑過荷西安祖後即施倒掛，但遭陳嘉豪飛身撲出底線。

艾華上半場禁區內打倒掛，有姿勢但未能先開紀錄。（袁志浩攝）

艾華頓再做功臣

下半場中段黃俊皓傷出，理文由余沛康入替，此子即與黃威、艾華頓三角短傳配合，終由艾華頓助攻洛迪古斯，63分鐘於小禁區剷入打破僵局；洛迪古斯入球後更把食指放在嘴前，以有「收聲」意味的動作慶祝。

洛迪古斯入波後把食指放在嘴前慶祝。（袁志浩攝）

理文76分鐘再憑反擊得手，洛迪古斯頭槌二傳艾華頓，後者左腳控定後用「私家」右腳射入，結果理文贏2：0，報回首循環一敗之仇，乘傑志同日稍後時間才有比賽，暫時重登榜首。

艾華頓再做理文贏波功臣。（袁志浩攝）

曾昭達獲班主鼓勵

接替陳曉明執教第二場的曾昭達，兩次入球後都衝入場內與球員激動地慶祝，完場後也振臂高呼，他表示因為今季四鬥南區（連同菁英盃）才獲首場勝仗，特別艱難，「分別在於決心，球員知道爭冠已沒有退路，不容有失，所以更着緊、進取，贏波更加興奮。」

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曾昭達衝入場內與球員慶祝。（袁志浩攝）

他特別感謝麾下的努力，強調只是獲幸運之神眷顧，「（做到曉明做不到的事？）絕不能這樣說，好彩能取得入球，我們人腳、人選踢法都沒太大分別，最重要球員狀態好，又發揮到作用。」

曾昭達又透露，獲班主李文恩鼓勵「加油、繼續努力」，並稱自己在聯賽餘下路程「不敢想太多，先盡力做好自己」，但認為球隊在正確的路軌上。

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