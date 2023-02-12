港超聯︱香港U23慘負傑志　黃浩然輸12碼委屈痛哭：我對得住良心

香港U23在今季港超連輸11場，失50球排榜尾，包括周日（12日）對傑志大敗0：8。

當落後0：6時，守將黃浩然被指犯手球輸十二碼，他仍據理力爭，即使對賽果沒有太大影響，球員仍是有屬於自己的堅持。



香港U23開季至今聯賽10戰全敗，首循環更吞下傑志7蛋，賽前外界都預計他們又會大敗。

這支成立第二季的新軍，上半場堅持到28分鐘終於被費蘭度射破大關，4分鐘後，香港U23守將黃浩然禁區邊剷跌米基爾被判罰十二碼，丹恩奴域射入領先至2：0，香港U23主帥司徒文俊即時集合全隊到場邊「開會」。

香港U23短時間內連失兩球，主帥司徒文俊即時集合全隊到場邊「開會」。（袁志浩攝）

不過傑志之後再憑丹恩奴域、米基爾建功，加上伊高沙托尼梅開二度，遙遙領先至6：0。

戰至88分鐘，「藍鳥」攻門省中黃浩然，球證鄧慶富認為他犯手球判罰十二碼，但黃浩然不服判決，強調皮球擊中自己頭部，顯得相當無奈。

投訴最終無效，傑志由明加索夫操刀射入，顏卓彬完場前埋齋，香港U23結果輸0：8。黃浩然賽後再嘗試與球證理論不果，雙眼通紅地獨自先走回後備席，坐在板凳上痛哭。

「100%肯定（中頭）。」全場不斷提場的他聲音沙啞，但聽得出帶點顫抖。

「我對得住良心，第一球十二碼我剷中腳，我反應不會這麼大，有犯規罰我，我尊重、明白，但不能夠對你（球證）犯錯吞聲忍氣，影響我們士氣，抹殺這班年青人的努力。」

黃浩然因球證判決感到委屈，在後備席痛哭。（袁志浩攝）

難逃大敗仍堅持無辜 黃浩然：不能接受

雖然在外界眼中，香港U23難逃一場大敗，但黃浩然仍有自己的堅持，「絕對係（委屈），0：6或0：7對戰果無關痛癢，但我們知道跟對手有差距，沒有以先輸的心態比賽，全隊很努力。」

「我尊重球證也會犯錯，但當他有能力推翻判決，卻沒選擇這樣做，只叫我『Andy，退後，已經吹咗』。我不能接受。」

香港U23今季聯賽11戰全敗，失50球排榜尾。（袁志浩攝）

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香港U23今場踢到62分鐘才有第一次起腳，鄧筵霑中路左腳遠射有角度但欠力度，贏得現場掌聲；但比賽期間，有球迷在每次香港U23成功傳球時大喊，計算球隊連續傳球次數，甚有諷刺意味。

黃浩然坦言，球員控制不到場外因素，況且情況在外國也不罕見，認為作為職業球員，就要學習承受，「他們說多幾句，皮球也不會入網，只能做好自己。再困難的比賽我們都會去應付，跟高水平球員交手是寶貴經驗，知道自己不足再改善。」