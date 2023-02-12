港超聯︱流浪日援神田夢實起孖逼和東方　李輝立讚球隊如巨人殺手

繼上周擊敗理文、間接令對方換帥後，標準流浪周日（12日）再度發揮主場斧山道運動場的威力，在先落後兩球下逼和東方2：2。

流浪日援神田夢實今仗再梅開二度，總監李輝立僅以「OK吖」評價他，但笑言球隊如「巨人殺手」，今季算是「有點收穫」。



神田夢實有運地梅開二度，助流浪逼和東方。（袁志浩攝）

流浪今季三鬥東方未曾攻破對方大門，上次在高級組銀牌四強落敗，事後更跟數名外援解約，其中轉會至東方的簡古爾今仗倒戈。而流浪自此5戰4勝入10球，當中祖連奴跟日本兵神田夢實合力炮製7球，兩人是役齊齊擔正。

可是東方12分鐘就憑朴鐘範的烏龍球先開紀錄，6分鐘後馬高斯長傳轉邊，巴杜娒禁區內一扣一射遠柱破網成2：0。流浪之後有劉智樂頭槌二傳，林嘉緯禁區內再冷靜橫傳，但林遼太勁射省中人失機。

基藍馬僅踢了半小時就被換走，離場後直接返回更衣室。（袁志浩攝）

至於基藍馬雖化解東方數次高空攻勢，但一度犯錯令東方打反擊，他與林遼太終在31分鐘同時被換走；基藍馬在落後下仍慢慢步離球場，明顯有點不願意，更沒有跟入替的余在言擊掌，低頭直接走入更衣室。

流浪變陣後稍有改善，神田夢實36分鐘離門廿多碼燙射，皮球被東方守衛改變方向而入，追近至1：2。說流浪今場有運也不為過，88分鐘，梁冠聰解圍時在禁區內犯手球，神田夢實主射雖遭葉鴻輝救出，但皮球彈在他前方，他衝前補中成2：2，助流浪上仗擊敗理文後，再次令勁敵失分。

神田夢實加盟後6場入6球。（袁志浩攝）

李輝立形容流浪「巨人殺手」 評外援平庸但夠踢

流浪總監李輝立賽後解釋，調走基藍馬因對方有傷在身，「他很負責任，幾場比賽傷得很嚴重也繼續踢，但『夾硬』跑也跑不動，無謂讓他傷上加傷。希望他快點康復，始終是我們的重要棋子，在後防一柱擎天。」

縱然神田加盟6場入6球，他僅以「OK吖」評價這位日本外援，並直言陣中外援質素不及東方高，才會先失兩球，「我們外援平庸一點，但數名日本韓國外援可以踢到我們的班次，幫到球隊。」

李輝立又以「巨人殺手」形容流浪，「贏過傑志（菁英盃）、理文，贏不到東方很遺憾。今季可說是有收穫，起碼仍有足總盃可爭，中型班踢到這成績，團結有鬥志，值得欣賞。」至於神田就承認，自己不少入球都帶幸運成份，但賽果最重要，「我們想爭更高排名。」

李輝立讚球隊如巨人殺手。（袁志浩攝）

盧比度拒怪責球員：輸十二碼不是犯錯

東方球員賽後難掩落寞，隊友紛紛上前安慰犯天條的梁冠聰。東方主教練盧比度卻拒絕怪責任何球員，認為他們已做足自己本份，「如果賽前告訴我今場打和，會是個好結果。只不過現在是領先兩球下打和，肯定會失望。」

他直言沒有球員犯錯，包括間接連累球隊失分的梁冠聰，「輸十二碼是因為皮球在草地上彈高，這糟透了，場地的情況很差；之前我們踢過港會場，再到大埔（運動場），今次又是這樣。」