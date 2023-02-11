港超聯︱理文易帥贏港會止血　曾昭達嘆波仍要踢：望球員找到熱情

理文早前辭退擔任主教練4年多的陳曉明，周六（11日）迎來新主帥帶隊下的第一場比賽，在主場雨戰下無驚無險以2：1擊敗港會，止住頹勢。

理文在這一周內有什麼改變？暫時領軍的曾昭達、球員黃威跟洛迪古斯各有想法。



理文上仗不敵標準流浪之後僅一個半小時，即辭退主教練陳曉明，球隊暫時改由曾昭達領軍，今仗正選有3個變動，包括今季在聯賽首度擔正的曾錦濤，與上場不入名單的洛迪古斯；新加盟的塞拉利昂國腳施沙，連後備也沒有份。

比賽前下起毛毛雨，霧氣令將軍澳運動場如披了一層薄紗。（袁志浩攝）

理文頻中楣 艾華頓包辦兩個入球

雖然比賽前下起毛毛雨，霧氣令將軍澳運動場如披了一層薄紗，草地也佈滿水珠、皮球劃過都留下痕跡，但理文上半場進攻甚為順暢——入楔、撞牆、第一時間傳送、故意把皮球漏給隊友，球員踢得很「爽」。15分鐘，立花稜也左路傳中，尾柱的艾華頓撞入成1：0。

港會只得零聲反擊，未能威脅理文防線。「黃黑軍團」曾有中場笠射，洛迪古斯也接應罰球近門加一腳，但通通被費查撲到；而迪高力壓基奧跳頂，與艾華頓「招牌式」右路大位射遠柱，都欠運中楣。

艾華頓包辦理文今場兩個入球。（袁志浩攝）

換邊後理文再頻頻射中門楣，直至68分鐘才取得燕梳球——艾華頓禁區頂施射省中人改變方向，已落地的費查無力回身，令比分改寫至2：0。

曾昭達也用盡5個換人名額，給予麾下機會表現自己，更不時於場邊拍手鼓勵球員。縱然港會補時靠余煒廉的烏龍球破蛋，但理文仍贏2：1，乘傑志明天（12日）才有比賽，壓過對方重登榜首。

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理文辭退陳曉明後，暫時改由曾昭達領軍。（袁志浩攝）

曾昭達：望大家落場找到熱情

曾昭達賽後透露，自己與大多球員都對陳曉明離任感到驚訝及可惜，「他在這建立了4年多，很感謝他的付出跟教導。但足球世界的現實就是這樣，波仍要踢，大家都想將好的事發展下去，所以今周我主要不是改善球員（技術），而是提升心態。」

他提到今場許勝不許敗，因此選用中前場外援、放棄施沙；也樂見球隊贏波、帶起信心，「很開心看到球隊back to normal（恢復正常）。我很鼓勵球員嘗試，希望大家落到場找到passion（熱情）。」

理文中場黃威，在陳曉明帶隊的最後一仗，與今場賽事都踢足全場。（袁志浩攝）

連續兩場都踢足的中場黃威，就認為球隊轉變不大，「陳sir的風格仍留在隊內，今日回到主場，比斧山道（上場不敵流浪的比賽地點）好，沒受場地所限，進攻上是順暢一點。」

而對上一次正選是上月初菁英盃的洛迪古斯，就對重獲機會感到高興，「今場有些球員也有一段時間沒有比賽，現在有機會了，我們會逐步改進。沒人會想季中發生這些事，但我們很清楚自己的工作，就是繼續努力。」