英超｜車路士負榜尾樸達堅稱自己冇問題　隊長AZP遇可怕意外送院

車路士在英超主場以0：1不敵榜尾的修咸頓，領隊樸達自然又成為箭靶，他賽後理解球迷的批評，堅稱自己沒有問題。

車路士隊長艾斯派古達在下半場頭部受傷，他在防守時遭對方球員馬華的倒掛金勾踢中倒地，他需要戴住氧氣罩，由擔架被抬離場，馬上送院治理。樸達賽後表示這是一次可怕的事件，艾斯派古達有意識，在醫院能與妻子說話。



樸達理解外界的批評，但他認為自己沒有問題。（Getty Images）

車路士主場以0：1負於剛炒領隊鍾斯的修咸頓，各項賽事連續5場不勝，最近更加兩連敗，走勢頹到震！車路士領隊樸達賽後說：「當你在主場輸0：1之後，你遭受任何批評都是可以理解的。我們經歷了一段困難的日子，面對很多的挑戰，包括在英超融合一班年輕球員。」在今場的車路士正選中，其中5位是1月才加盟的新兵。

樸達說：「當你得不到想做的賽果，就會面對困境，現在就是這種情況。有些人認為是我的問題。我不認為他們說得對，但這不代表他們不能說出自己的意見。」

由看守領隊魯賓施利斯率領的修咸頓，在上半場補時靠禾特普斯建功，一箭定江山贏波。樸達認為車路士在上半場表現未如理想，「在下半場的反撲是不錯的，但仍然未夠好。」在2023年，車路士在主場比賽僅入1球，鋒線無力的問題一直困擾住「藍戰士」。

在74分鐘，車路士損兵折將，隊長艾斯派古達在禁區防守時，與對方的馬華短兵相接。馬華打倒掛，未有見到身後的艾斯派古達，意外一腳踢中後者的頭部。33歲的艾斯派古達倒地，要戴上氧氣罩呼吸，再被抬離場，馬上送院。

馬華目睹艾斯派古達受傷後，神情驚訝，有點被嚇倒。他被罰黃牌。

艾斯派古達被踢中的一刻。（路透社）

樸達賽後交代艾斯派古達的情況，他說：「艾斯派古達現在醫院，所以他已經身在最理想的地方。他有意識的，能夠跟妻子說話，這是好的反應。我們會一直監察他的情況。我們現在要做盡一切以防萬一的措施，因為太令人擔憂。這是一件可怕的事件。」英國傳媒透露，艾斯派古達要至少留院一晚。