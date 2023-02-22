足球熱話｜諾貝爾獎得主望鎌田大地留效愛隊　「願把獎牌送給他」

撰文：陳旭暉
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鎌田大地今季在法蘭克福表現出色，他亦因此深受球迷喜愛。
曾獲2021年諾貝爾化學獎的德國科學家利斯特（Benjamin List）原來也是法蘭克福隊的「死忠」球迷，他日前更稱，若他決定留隊的話，會將自己的諾貝爾獎牌贈予這名日本球員。

鎌田大地與法蘭克福的合約將於今夏到期，這名才華橫溢的日本中場也因此而與多間球會鎌傳出轉會傳聞。

德國《圖片報》（Bild）報道，作為法蘭克福忠實球迷的利斯特不希望鎌田大地就此離開球會，甚至向他開出吸引條件，「我是日本球迷，我最喜歡的球員是長谷部誠——但如果鎌田大地離開了，我會十分傷心。我想藉這個機會以我的獎牌作為禮物，如果他留下來的話，我願把這塊獎牌送給他。」

利斯特表示鎌田大地若願意留隊，便會將諾貝爾獎牌送給他。（Getty Images）

鎌田大地與前國家隊隊長長谷部誠上季助法蘭克福奪得歐霸盃冠軍，今季他在歐聯亦錄得7戰3入球的戰績。90min.com表示有多間球會都對這名日本國腳有興趣，包括巴塞隆拿、PSG、利物浦、曼城、紐卡素、熱刺，以及同為德甲球隊的多蒙特。GIVEMESPORT亦表示，愛華頓領隊戴治正密切關注這名進攻中場，希望能在夏天把他帶到葛迪遜公園球場。

鎌田大地今季在德甲上陣19場入7球並貢獻5個助攻，球隊法蘭克福與榜首的拜仁目前相差5分。

鎌田大地在夏天將成為自由身。（Getty Images）
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