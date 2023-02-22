足球熱話｜保羅梅連後腳離奇金球技驚四座　另一角度原來內有乾坤

電影《死侍》（Deadpool）主角賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）兩年前與洛麥艾漢尼（Rob McElhenney）投資威爾斯球會域斯咸（Wrexham AFC）後，該老牌球會隨即名氣大增，今季戰績更十分出色，目前排在英格蘭全國聯賽（National League）的第二名。

域斯咸周六（18日）對陣艾迪索特（Aldershot Town）一役中，其當家射手保羅梅連（Paul Mullin）用後腳射出一記令人匪夷所思的金球，讓球迷紛紛驚訝他究竟是如何做到，但原來內有乾坤。



域斯咸今仗面對中游球隊艾迪索特，前鋒保羅梅連狀態大勇，在第35分鐘便上演帽子戲法，而他用後腳入的這第三球，離奇得讓在場觀眾沸騰之餘，也使人驚嘆他到底是如何做到的。

當時保羅梅連接應隊友直線形成單刀之勢，但他控球失誤，在慌亂之中自轉180度並迅速用後腳射門，然後皮球竟然挑高笠過門將入網。

一些媒體和網友見狀紛紛表示驚嘆，「我的天啊！這要贏下普斯卡斯獎吧？」、「他這是怎麼做到的？」、「我嘗試去理解他是怎麼做的……」

不過事情很快便水落石出，從另一個鏡頭角度可見，其實保羅梅連當時的起腳是射中對方後衛折射入網，而這記射門本來亦應不會命中龍門，所以理應為烏龍球。

後來官方亦判定這記入球為烏龍球，換言之保羅梅連的帽子戲法亦變為梅開二度，但這亦無礙球隊最後以4：3擊敗對手。賽後域斯咸以78分排在聯賽第二，落後榜首的諾士郡（Notts County）5分但踢少兩場，升班在即之餘，亦仍保有爭取聯賽冠軍的希望。