足球熱話︱捷克國腳情人節前夕出櫃　贊圖一句話令卡斯拿斯躺槍

適逢2月14日情人節，捷克國腳積及贊圖（Jakub Jankto）在這個節日前一天為足球界投下震撼彈，他在Twitter帳戶上載影片並自稱：「我是同性戀者」（I am homosexual）。

性取向在西方社會不少行業早非禁忌，公開為同性戀者的運動員亦為數不少，男子足球員「出櫃」的例子卻寥寥可數，現役國腳級別球員更是絕無僅有。



捷克國腳積及贊圖（Jakub Jankto）上載影片並自稱：「我是同性戀者」（I am homosexual）。（Twitter截圖）

該段44秒影片中，積及贊圖穿上黑衫，在黑色背景下以英語自白：「大家好，我是積及贊圖。跟每個人一樣，我有強項，也有弱點；我有家人，也有朋友；我有一份能盡展所長的工作，多年來以認真、專業和熱情態度以對。」

「跟每個人一樣，我想在沒有恐懼、沒有偏見、沒有暴力但有愛之下自由生活。我是同性戀者，我不想再隱藏自己。」影片尾段，字幕以英文標明：「這不是娛樂，影片目的志在鼓勵他人」，這句說話不禁令人想起西班牙名將卡斯拿斯（Iker Casillas）去年10月突然在Twitter發文自稱：「希望你能尊重我，我是同性戀者」，1小時後卻刪文，並隨即「帳戶被入侵」的萬能藉口為由搪塞過去一事。



贊圖的影片一出，立即在網上瘋傳，上載13小時已有過千萬人次收看，並獲大量足球平台報道，一面倒反應正面。

英國廣播公司（BBC）指，贊圖為目前男子足球界別唯一公開承認為同性戀者的現役國腳。這位27歲中場2017年首次代表國家隊，亦為捷克2020歐洲國家盃大軍主力成員，45次為捷克上陣，攻入4球。他先後效力烏甸尼斯和森多行亞兩支意甲球隊，2021年轉戰西甲，加盟基達菲，今季被外借回捷克球隊布拉格斯巴達。

同性戀在女子足球界別十分平常，男子足球的情況卻截然不同。也許基於歷史因素使然，男足球員傳統形象必須為硬朗和雄糾糾，以免被對手視為弱點，由廣大球迷到更衣室，「恐同」現象極為普遍，都是球員不敢公開出櫃的原因。直到去年英冠球隊黑池球員丹尼爾斯（Jake Daniels）公開同志身份，成為英格蘭足球界超過30年來首位出櫃的現役男子球員。

贊圖代表捷克出席2020歐洲國家盃。（路透社）

丹尼爾斯之前，英格蘭足球界公開同性戀者身份的男子球員已經要數到法辛奴（Justin Fashanu），並最終走上自殺的悲劇。

贊圖出櫃前，去年10月出櫃的澳洲職業足球聯賽阿德萊德聯球員祖殊卡華路（Josh Cavallo）是全球男子頂級足球聯賽唯一公開身份的男同志。

贊圖目前效力的球會布拉格斯巴達發聲明，稱對方在一段時間前已跟球會管理層、教練及隊友公開談論性取向以及有關個人生活的一切事情，並向贊圖送上支持：「沒有更多意見，沒有更多問題，積及，你獲得我們的支持。」

曾效力阿士東維拉的德國前國腳希斯佩加，2013年9月因傷退役，並在翌年1月出櫃。希斯佩加發文讚揚贊圖的勇氣：「積及做得好！勇敢發聲，成為其他人榜樣。」