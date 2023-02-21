剛果女足聯賽變鬧劇 男球證因一判決遭職球員瘋狂圍毆｜足球熱話
撰文：陳旭暉
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非洲剛果民主共和國一場女足比賽發生罕見事件，摩特馬彭巴勇敢女子隊（DC Motema Pembe）因不滿球證沒有判罰十二碼，隨即群起追打並圍毆一名男性球證。
事件發生時，摩特馬彭巴勇敢正以1：5大比數落後TP馬贊比（TP Mazembe），但由於摩特馬彭巴勇敢的球員在禁區內被對手侵犯卻未能獲得十二碼，隨即憤而追打球證。
從影片中可見，最初有疑為門將的紅衫球員率先向球證狂奔，之後5名身穿綠衫的外場球員陸續加入追打行列，當球證極速逃向邊線時，一名身穿白衣的球隊男性職員突然衝出向球證揮拳但沒能擊中，隨後球證躲避至後備席後方。
非洲女足版「功夫足球」 球證慘被圍毆
可惜任憑這位球證身手如何敏捷，終究是福不是禍，是禍擋不過，他最終在一個類似休息區的位置被眾人截住圍毆，片中清晰可見他被一個男性職員多番拳毆，另被一名球員跳起向他「起飛腳」。
影片被放上網後，摩特馬彭巴勇女子隊備受抨擊，網民紛指摘：「這是不對的！這支球隊應因這無理行為被懲罰。女人們，控制好自己，這只是一場球賽」、「她們應該被停賽20年」、「多麼可恥的行為，這整支球隊應該被終身停賽」，另有來自非洲的網民恨鐵不成鋼，揚言：「我們擁有天賦，但心態上很有問題，這就是為什麼非洲比賽無法與歐洲比賽相提並論」。
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據加納媒體GhanaWeb報道，剛果民主共和國足協已勒令摩特馬彭巴勇敢多名球員停賽，並對事件展開調查。
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