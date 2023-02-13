足球熱話｜爭議入球後拱手奉還　格拉斯哥流浪領隊：不想勝之不武

蘇格蘭足總盃第五輪賽事出現罕見一幕。

格拉斯哥流浪在攻入爭議性入球後，領隊米高庇利（Michael Beale）命令球員讓對方入回一球，彰顯公平至上的體育精神。



目前在蘇超排名第5的格拉斯哥流浪碰上蘇冠球隊巴特里（Partick Thistle），雙方在下半場中段仍戰成1：1平手。

爭議位置出現在賽事第70分鐘，格拉斯哥流浪球員迪爾文（Malik Tillman）被對手侵犯後倒地，狀甚痛苦，隊友亦隨即將皮球踢出界外讓他接受治療。

迪爾文當時被侵犯倒地，隊友隨即將球踢出界外。（Youtube截圖）

按照常規做法，巴特里開出界外球後應大腳斬向對方龍門交還球權，但巴特里的球員在準備起腳時，接受完治療的迪爾文突然加速衝前將皮球截下並將對手撞跌，並一路殺入無人看守的禁區，其後更扭過門將成功起腳破網。

迪爾文突襲對手搶走皮球。（Youtube截圖）

他的這番行為自然引起對手極度不滿，巴特里一眾球員馬上衝過來將他推跌並團團圍住，雙方隨之引發衝突，巴特里球員不斷向球證投訴。

事件引起雙方球員衝突。（Youtube截圖）

不過由於在球例上格拉斯哥流浪並沒有犯規，球證依然宣判入球有效，領隊米高庇利見狀，便召集所有球員到場邊，命令他們要把入球還給對手。

於是有趣的一幕出現了，只見巴特里開球後，格拉斯哥流浪的球員全都紋絲不動，任由對方的迪方尼（Scott Tiffoney）帶球長驅直進，並在禁區內起腳追平比數，大家「當無事發生過」。

這名領隊在賽後訪問中為今次事件主角迪爾文解釋：「他當時受傷倒在地上，沒看到我們把球踢出界外，所以當回到比賽中時，他看到對方球員扔界外球，便伸手向球證表示『為什麼會是他們扔界外球？』然後他便衝上去向對手迫搶。」

當時球隊因此而攻入領先一球，被問到下達命令將入球還回去會否有點冒險時，他回應：「沒錯那確實是有點冒險，但我們不想用那樣的方式去取勝，因為那非常不公平，這是我對整件事情的感覺。」

米高庇利不希望用勝之不武的方式贏下比賽。（路透社）

巴特里領隊伊恩麥哥（Ian McCall）坦言今次事件相當奇特：「我自1981年便進入足球行業，但我從未見過這樣的場面。」

伊恩麥哥球員時代曾短暫效力過香港球會愉園，但未曾披甲上陣。他表示：「在我看來，迪爾文是真的不知道發生了什麼。我也不會責怪球證，因為我也不確定他能不能阻止這件事情的發生，我也不太清楚球例，但我不確定他是否意識到發生了什麼。」伊恩麥哥說道。

伊恩麥哥認為迪爾文並不知情。（Getty Images）

不過米高庇利今仗贏品之餘亦贏波，球隊在第86分鐘由麥艾禾（Connor McAvoy）頂入致勝一球，助球隊以3：2淘汰對手；而巴特里領隊伊恩麥哥，則在今場比賽過後被球會辭退。