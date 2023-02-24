歐霸｜曼聯換邊2分鐘即追平再反勝　坦赫格向費格遜偷師有成果

曼聯與巴塞隆拿的歐霸「生死戰」前夕，紅魔鬼主帥坦赫格特意與費格遜共晉晚餐，向這名傳奇領隊取經，坦帥坦言收穫豐富，究竟他學到了什麼？

歐霸盃附加賽次回合，曼聯半場以一球落後巴塞隆拿，換邊初段即由費特追平，加上後備入替的安東尼熨射奠勝，以2：1反勝巴塞，順利取得歐霸盃16強席位。曼聯換邊後立即追平，或許是坦赫格向「費爵爺」偷師的成果。



歐洲兩大傳統勁旅爭奪歐霸盃16強席位，曼聯與巴塞隆拿首回合打成2：2平手，今仗在奧脫福再分勝負。

般奴費南迪斯禁區內拉跌巴迪，球證吹罰12碼，利雲度夫斯基操刀主射，迪基亞拍到皮球依然入網，巴塞18分鐘先開紀錄。上半場末段曼聯後場再有險象，迪基亞傳送被截，眾將及時回防救駕。

換邊後，曼聯立即調動以安東尼取代韋格賀斯，早段更把握巴塞防線一次失誤，費特以右腳射破達史特根的十指關，換邊僅2分鐘極速追平。曼聯繼續施壓，加拿祖與費特的射門皆被巴塞守衛擋出，安東尼第一時間掃把腳熨射再度收死達史特根，73分鐘攻入奠定勝局一球，結果曼聯以2：1反勝巴塞，兩回合合計以4：3力克對手晉級，躋身歐霸16強。

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後備入替的安東尼熨射奠勝。（Getty Images）

換邊後判若兩隊 坦赫格見偷師成果？

半場落後一球的曼聯，換邊初段攻勢凌厲，除了費特的入球外，安東尼與拉舒福特皆有起腳機會，雖然未能再破巴塞大門，但攻勢同樣有威脅。曼聯從更衣室返回球場後，表現有所提升，利辛度馬天尼斯賽後揭露原因，「我不能在鏡頭前重複坦赫格的說話，他在半場時狠批我們，因為球隊未能踢出平時的活力及風格。」馬天尼斯表示，上半場表現一般，幸好下半場及時改變，而兩個入球就是努力得來的成果。

半場休息時「鬧爆」球隊，重返球場時脫胎換骨，這個做法不禁令人想起費格遜，「費爵爺」不時在半場「開風筒」，難道這就是坦赫格與爵爺晚餐後的取經成果？

換邊僅2分鐘，費特即建功為曼聯追成平手。（路透社）

坦赫格：上半場沒有善用空間

坦赫格出席賽後記者會時，透露半場向球隊傳達什麼信息，「球隊在上半場沒有善用空間，例如卡斯米路與雲比沙卡，而我們在逼搶上亦不夠進取，加上下半場換入安東尼後，球隊行軍速度更高，改善不少。」

曼聯幾經辛苦過關，坦赫格直言今場勝仗對球隊信心有莫大幫助，「巴塞隆拿是巴塞隆拿，他們在西甲榜首領先皇馬有8分優勢，能夠擊敗巴塞是一場重大的勝仗。」

坦赫格直言擊敗巴塞是一場重大的勝仗。（Getty Images）

英超第25輪賽程：

英超第25輪直播賽程。（01美術製圖）

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