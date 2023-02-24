歐霸｜曼聯兩入球功臣獲全隊最高分　荷蘭長人遭狠批：毫無威脅

曼聯在歐霸盃附加賽主場反勝巴塞隆拿，順利躋身16強。英媒《曼徹斯特晚報》為曼聯眾將評分，3名巴西兵齊獲全隊最高的8分，但有人歡喜有人愁，僅戰半場的韋格賀斯卻成為全隊最低分。



曼聯在奧脫福主場出戰歐霸盃附加賽次回合，下半場憑費特及安東尼各建一功，以2：1反勝巴塞隆拿，穩奪16強席位。

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英國《曼徹斯特晚報》為曼聯將帥評分，4名曼聯球員同獲最高的8分，分別是兩名入球功臣費特與安東尼，以及兩名前皇馬兵卡斯米路及華拉尼。另外，坦赫格下半場的調動得宜，助球隊反敗為勝，同樣獲8分。

後備入替的安東尼攻入奠勝一球，他亦獲得全隊最高的8分。（Getty Images）

《曼晚》為曼聯將帥評分：

+ 11

荷蘭長人全隊最低分 坦赫格依然信任

不過，今仗被坦赫格委派出任進攻中場的查頓辛祖，卻只得5分，《曼晚》指他在這位置沒有貢獻。今仗最低分卻另有其人，正選披甲的韋格賀斯，上半場沒有太多建樹，最後半場被換出，《曼晚》指他沒有任何一個有威脅的埋門。

當韋格賀斯離場後，曼聯表現截然不同，他難免感到失望，但對球隊卻是一個十分好的賽果。這名「荷蘭長人」在曼聯上陣11場，至今僅得1個入球，不禁令人質疑他的入球能力，但坦帥依然向他投下信任一票，「當你看到他（韋格賀斯）在各大聯賽的數據時，他有不少入球，我相信入球總會來臨。」

韋格賀斯僅戰半場，錄得全隊最低的4分。（Getty Images）

英超第25輪賽程：

英超第25輪直播賽程。（01美術製圖）

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