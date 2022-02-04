法甲︱醫生揭沙治奧拉莫斯或提早掛靴　常做一件事令傷勢惡化

法國傳媒報導，西班牙中堅沙治奧拉莫斯或因傷患被逼提早掛靴，這位PSG守將今季以200萬港元周薪加盟，但至今只曾5次上陣。



沙治奧拉莫斯今夏以高達約200萬港元周薪，從皇家馬德里轉投法甲豪門PSG，惟他近來飽受傷患困擾，今季只曾為新東家上陣5次，當中亦僅兩場踢足90分鐘。

這位下月將屆36歲的守衛，據指再度觸傷小腿，預計將無法於歐聯16強首回合倒戈皇馬，次回合也上陣成疑。

沙治奧拉莫斯加盟後只曾為PSG披甲5次。（美聯社）

而法國報章《Le Parisien》就引述一名前法國國家隊隊醫的消息，指拉莫斯兩邊小腿都有嚴重問題，形容是「小腿老化綜合症（Old Calf Syndrome）」。

該名醫生表示：「很難預測他的傷勢會如何惡化，這視乎其小腿肌肉的結構。不過，拉莫斯過去19年都身處在最高水平賽事中，令他的小腿變得脆弱。」

沙治奧拉莫斯傷患纏身，或被逼提早掛靴。（美聯社）

醫生又透露，拉莫斯的小腿肌肉組織已失去彈性，而他在康復期間卻只專注於訓練左腳，變相令另一隻腳的傷勢惡化。

除此以外，經常穿梭於西班牙和法國之間，舟車勞頓也成為他傷勢未能好轉的主因，「他不時會返回馬德里，例如為他旗下的健身房開幕，這都有礙康復進展。」報導稱，若情況未有改善，這名西班牙國家隊隊長或被逼提早退役。