足球熱話︱PSG練習賽美斯怒睥拉莫斯　一次攔截後劍拔弩張

美斯在巴塞隆拿與前皇馬隊長沙治奧拉莫斯對戰多年，如今在巴黎聖日耳門成為隊友，能否放下昔日舊仇齊心合作，一直是外界焦點。

二人之間的互動長期備受關注，適逢訓練期間分成兩隊對戰，一次埋身交鋒之後，美斯怒睥拉莫斯，即成網上熱話。



美斯在訓練期間怒睥拉莫斯。（影片截圖）

事緣PSG進行分組賽練習，拉莫斯與穿上橙色「龜背」的美斯分成兩隊。當隊友傳球予美斯時，跟他相隔一段距離的拉莫斯快步從後趕至，並伸腳企圖攔截對方。



他的腿果然踢到美斯，從影片可見，阿根廷球王與拉莫斯短兵相接後拐了一下，但成功保持平衡繼續攻勢，美斯抽射破網後並未慶祝，反而向着拉莫斯的方向怒目而視，直到對方走到身邊輕拍他後腦枕安撫，美斯依然繼續瞪着拉莫斯，之後口中唸唸有詞，明顯對這記攔截十分不滿。

美斯、拉莫斯短兵相接連環圖：

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現場氣氛劍拔弩張，不禁令人回想二人昔日各為其主時，針鋒相對的一幕幕畫面。

去年夏天當美斯落實加盟PSG時，拉莫斯在社交媒體上載球會專賣店將二人球衣放在一起的照片，並寫上一句：「有誰能夠預料得到呢？」再加上法文、西班牙文和英文的歡迎。兩大巨星自此之後似乎頗為合得來，不知今次事件會否影響二人關係。

美斯加盟PSG時拉莫斯上載球會專賣店將二人球衣放在一起的照片，歡迎對方。（Instagram）

美斯、拉莫斯昔日埋牙鏡頭：