體操亞錦賽｜石偉雄與獎牌擦身而過 不敵日﹑韓選手獲第4名
撰文：趙子晉
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亞洲體操錦標賽跳馬決賽，港隊「跳馬王子」石偉雄及吳家祺順利躋身決賽，力爭獎牌。石偉雄兩跳取得14.267分列第4，與獎牌僅差0.15分。
亞洲體操錦標賽在卡塔爾多哈上演，港隊兩名跳馬代表石偉雄及吳家祺，在預賽脫穎而出，分別以次名及第8名攜手打入決賽，衝擊獎牌。
石偉雄首跳落發時，稍稍踏橫出界，先取得14.5分，其後次跳穩定地落發，拿下14.033分，總平均分得14.267分，日本及韓國選手同得14.417分，結果石偉雄僅以0.15分之差得第4名，與獎牌擦身而過，金牌則由菲律賓選手Carlos Yulo奪得。另一港將吳家祺則獲平均13.817分，以第7名完成賽事。
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