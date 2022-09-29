MLB︱Aaron Judge轟61支全壘打平61年紀錄　隊友幫手奪回棒球獻母

美國職棒大聯盟（MLB）美聯（AL）單季61支全壘打紀錄，由洋基右外野手馬里斯（Roger Maris）保持，紀錄封塵61年，終由球隊另一右外野手Aaron Judge追平。他是MLB歷來第五位單季擊出61支以上全壘打球手，然而他前面的3人全受禁藥陰霾影響，令Judge的紀錄更顯珍貴。

這個充滿紀念價值的棒球，被估計至少值200萬美元，它一度落在多倫多藍鳥投手Jordan Romano手中，經洋基救援投手Zack Britton周旋，Judge得回棒球後獻給母親。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

洋基外野手Aaron Judge這一轟，擊出今季第61支全壘打，追平美聯紀錄。（美聯社）

60與61支全壘打之間，分野差天共地，受壓力影響，Aaron Judge在9月20日擊出第60支全壘打後，已34次在壘板上失望而回，直到第35次終於順利取得第61支，以一記兩分炮助洋基8：3擊敗藍鳥。

保持紀錄的馬里斯1985年逝世，今仗他的兒子小馬里斯到場觀戰，與Judge母親Patty坐在一起。Judge轟出全壘打一刻，小馬里斯與Patty擁抱慶祝，之後前者與Judge交談時取開玩笑說：「為什麼你要這麼久（才打出第61個全壘打）？」

Judge將這個充滿紀念價值的棒球貢獻給母親Patty。（美聯社）

重奪棒球小故事 孝子窩心獻母

這個棒球人人欲搶，幾乎被兩個坐在在藍鳥牛棚（投手熱身區）上方球迷截到，棒球撞向Rogers Centre球場牆上，之後落在牛棚投手丘，被藍鳥投手教練Matt Buschmann拾到，交給終結投手Jordan Romano。

明知這個小球對Judge意義非凡，洋基救援投手Zack Britton與對方傾談，為Judge奪回棒球，Judge隨即將它送給母親Patty，並深情地說：「她陪我經歷一切。由小聯盟的日子開始，為我預備上學、帶我去頭幾場練習和比賽，出席我第一場職業賽，我的洋基處子戰，到現在有機會到這裏見證（第61支全壘打)，這是特別的一次，但我們任務尚未完成。」

重溫：Aaron Judge平紀錄一刻

+ 3

為何這61支全壘打難能可貴？

洋基在美聯排第一，常規賽尚餘7場，Judge有足夠機會擊出第62全壘打，獨享美聯紀錄。然而要打破邦斯（Barry Bonds）單季73支全壘打紀錄，似乎無甚可能。較Judge單季轟出更多全壘打的三人邦斯、麥奎亞（Mark McGwire）和蘇沙（Sammy Sosa），全在國聯（NL）。

不過三人創出紀錄時，正值1990年代尾至2000初禁藥盛行之時，麥奎亞承認當年曾服禁藥，邦斯也被懷疑多年，一直未有正面回應。因此Judge這61支全壘打，意義不止成為美聯並列全壘打之王，距離邦斯2001年擊出73支全壘打已21年，終於有球員以「清白之軀」再創60+上限，實在難能可貴。

然而Judge仍視73支全壘打為紀錄，「在我心目中，紀錄仍是73支。我不理會其他人如何說那個年代的棒球，對我來說，他們能夠擊出73支和70支全壘打，就是紀錄。」Judge現年30歲，仍處當打之年，如能保持狀態，未來尚有機會再創新紀錄。

MLB單季60+全壘打紀錄

1. 邦斯 Barry Bonds／73支（2001年）

2. 麥奎亞 Mark McGwire／70支（1998年）

3. 蘇沙 Sammy Sosa／66支（1998年）

4. 麥奎亞 Mark McGwire／65支（1999年）

5. 蘇沙 Sammy Sosa／64支（2001年）

6. 蘇沙 Sammy Sosa／63支（1999年）

7. Aaron Judge／61支 （2022年）

7. 馬里斯 Roger Maris／61支 （1961年）

9. Babe Ruth／60支 （1927年）

