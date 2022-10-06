MLB｜球迷睇波真正天降橫財　拾得一顆棒球　價值200萬美元

撰文：黎建明
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美國職棒大聯盟（MLB）紐約洋基隊右外野手Aaron Judge在常規賽倒數第二場，千呼萬喚下轟出今季第62支全壘打，打破本由馬里斯（Roger Maris）保持的美聯（AL）單季全壘打紀錄。
當時一名球迷接到這顆創造紀錄的球，美國一家拍賣公司出200萬美元收購，該球迷尚未回應。

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Aaron Judge打出破紀錄的62支全壘打。（Getty Images）

Aaron Judge隨洋基作客德州遊騎兵時，在第一局上半局上陣，當時全場起立，大量球迷舉起手機，希望記錄歷史時刻。Judge不負眾望轟出全壘打，當時棒球飛向球場左外野方向，甚至有球迷為接球跳出圍欄。

歷史性時刻：

這具歷史意義的棒球最後由名叫Cory Youmans的球迷接到。他後來由球場保安護送離開，並為他認證該棒球，期間有人詢問Youmans會如何處理該球，「好問題，我仍未想過」。

《美聯社》報道，加州拍賣公司Memory Lane Inc主席JP Cohen已嘗試聯絡該球迷，「我們曾開價200萬，該提案仍然有效」。JP Cohen接受《美聯社》電話訪問時回應：「這出價已比一般行情高，就看他是否願意出售。」

Aaron Judge表示自己亦不清楚那顆球最後會如何處置。（Getty Images）

Aaron Judge表示自己不清楚棒球去向：「如果我能拿回棒球的話當然好，但那是球迷的紀念品，他當時成功接住，因此那個棒球的擁有權亦是他的。」

現時錄得最高拍賣紀錄的棒球，是1998年Mark McGwire的單季第70支全壘打，由著名漫畫家Todd McFarlane以300萬美元購得。McGwire是MLB史上首個單季打出70支全壘打的球員，但紀錄只保持了3年，Barry Bonds於2001年以73球改寫歷史，至今仍未有人打破。

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