土耳其地震｜比錫達斯球迷「玩具雨」極震撼　奇招送暖非首次

土耳其地震傷亡慘重，足球為國民帶來一點慰藉，當中比錫達斯球迷更用一個既震撼又窩心的辦法，為災區兒童送暖。

周日（26日）上演的土耳其超級足球聯賽（土超），比錫達斯主場迎戰安塔利亞（Antalyaspor），雙方球迷拋出數以萬計的毛公仔到球場內，希望能以這場震撼的「玩具雨」，鼓舞及幫助流離失所的受災兒童。



球迷灑下「玩具雨」，雙方球員幫忙整理。（路透社）

2月6日凌晨4時17分，土耳其與敘利亞發生的地震至今已造成兩國合計超過5萬人死亡。

比錫達斯對安塔利亞一戰，於4分17秒暫時停止，寓意悼念地震發生的時間。在場球迷紛紛將手中的大小毛公仔拋到球場內，幻化成一場壯觀的「玩具雨」，各式各樣的毛公仔從看台上投擲而出，遮蓋着球場邊線的每一吋空間，場面令人動容。它們將會在賽後被送到災區捐贈予有需要的兒童。

比錫達斯球員賽前穿上印有受災城市名字的衣服熱身，同時在場球迷亦為在災區的搜救人員鼓掌致意。

英國廣播公司（BBC）引述比錫達斯官方回應指：「這極具意義的行動是由球迷自發組成，名為『這個玩具是我的朋友』，希望能藉此鼓舞當地受災的兒童。他們在比賽的4分17秒向球場上扔出圍巾、帽子以及可愛的玩具，感謝我們的球迷作出如此有意義的舉動。」

從看台扔出的玩具旋即佔據着球場邊線的每一吋空間。（路透社）

比錫達斯的球迷此前也曾經做過類似舉動，2011年土耳其凡城（Van）地震時，他們也以同樣的方式來支持當地受災的兒童。

球隊後衛Tayyib Sanuc表示：「有很多事情比足球更重要，我們的國家正處於一個艱難的時期。我們將共同渡過這段傷痛。球迷們舉行了一個極具意義的活動——我非常感動。我希望我們不會再經歷一次那樣的災難。」

除球迷有意作出善舉外，比錫達斯官方亦在Twitter宣布，會將他們對陣安塔利亞這場比賽的球衣進行慈善拍賣，所得款項將全數捐予賑災用途。

該場比賽最後雙方以0：0握手言和，比錫達斯目前以40分排在積分榜第3，落後榜首的加拉塔沙雷14分。