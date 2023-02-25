三項鐵人亞洲盃｜奧斯卡第6衝線成港隊最佳　兩小將獲青年組季軍

撰文：趙子晉
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三項鐵人亞洲盃今早（25日）於大埔大美督上演，港隊主場出戰，曾出戰東京奧運的港將奧斯卡以第6名衝線，而兩名小將陳睿浲及Pauline Courret則在青年組摘季。

「2023三項鐵人亞洲盃」今早於大美督舉行，今次賽事是巴黎奧運計分賽之一，故此吸引近200名來自世界各地的運動員參賽，主場出戰的港隊亦派出20男7女角逐。今次精英組賽事以「半奧運距離」進行，換言之游泳﹑單車及跑步的距離同樣減半。

曾出戰東京奧運的港將奧斯卡，以57分28秒第6名衝線，成為男子組公開組成績最好的港隊成員，伍泰龍、黃子圖及Robin Elg則以第10、12及13名衝線。女子組方面，港隊的彭詩雅以1小時4分40秒完賽，獲第13名，而蔡欣妍及賀思樂則列15及16位。

港隊小將陳睿浲及Pauline Courret分別在男﹑女子精英青年組登上頒獎台，齊齊獲得季軍。

男子公開賽冠軍由奧地利選手Lukas Pertl奪得，兩名中國選手Nanhe Wang 及Yunxiang Ma則分別奪得亞﹑季。中國選手Xinyu Lin力壓隊友Meiyi Liu及奧地利的Therese Feuersinger，順利在女子公開組封后。

各組贏家齊影大合照。（公關提供）
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