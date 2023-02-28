學界D1田徑｜瑪利諾標槍女將連破紀錄　感激心漏症哥哥苦心苛責

學界港九D1田徑次日賽事誕生今屆首個香港U18紀錄，瑪利諾修院學校（中學部）中四生許鎧珈在B Grade標槍首擲已擲出46.09米，第二擲再擲出48.10米，不僅將自己保持的學界紀錄大幅推前近11米之多，更兩度刷新香港U18紀錄。



「我最想多謝我哥哥。」賽後許鎧珈在第一句已哭成淚人，她感激患有心漏症的哥哥在她想放棄時「黑面」責罵，不容許她輕易放棄有天賦的事。

香港學界體育聯會在2020年度起更新學界田徑賽事使用的器材，女子B Grade標槍的重量由原來的600克調低500克，因此許鎧珈的48.10米成績，獲列入同樣起用500克標槍的香港U18紀錄，她今次將舊U18紀錄（44.44米）推前3.66米，她同時以10.96米的莫大差距，刷新去年自己創下的37.14 米學界紀錄。她在賽後笑容滿面與記錄牌合照，被問到感想，她一開口眼淚已奪眶而出。

許鎧珈不僅打破學界紀錄，更把U18紀錄推前3.66米。（葉詩敏攝）

「我最想多謝我哥哥，因為有一段時間好想放棄標槍，練得好唔開心，但他黑我面不停鬧我，當時我不明白為什麼要逼我做我不想做的事。」後來，媽媽告訴她哥哥嚴厲斥責的原因，「自小患有心漏症的哥哥有練三級跳和跨欄，但因病好多訓練都做不到，所以不想看到我放棄比較有天賦的事，我好多謝他。」

許鎧珈提起哥哥即哭成淚人，感激哥哥不讓自己放棄標槍。（葉詩敏攝）

許鎧珈指疫情時因比賽取消，運動場又封場未能訓練，萌生放棄念頭，「而且標槍好像沒太大成就感，覺得訓練好悶而想放棄。」堅持下去並發奮，只因哥哥的寄望：「自從知道阿哥那麼支持我，既然標槍是一樣我有天賦的事，就要全力做好，不要辜負其他人的期望。」問她現在可有再被阿哥鬧，她笑說：「沒有了，（我）有去訓練。」

「48.10」這個數字，她指「好不可思議」，「沒想過可以破到紀錄，好多謝屋企人、教練和同學的支持，在場上聽到她們打氣聲，讓我覺得自己不是一個人在擲標槍，是大家一齊陪我。」穿上「瑪利諾」的隊服，她以學校為榮，「雖然以往不少成績同紀錄是傳統名校做出來，但我覺得既然是代表瑪利諾參賽，我的成績都是全部同學和老師一齊支持我而做到的。」許鎧珈將在周五（3月3日）煞科日轉戰跳遠和4x400米接力。