世界盃︱葡萄牙主帥貶C朗後傳被辭退　足總特別條件邀摩連奴接任

外國傳媒報道，摩連奴（Jose Mourinho）獲葡萄牙足總邀請接掌國家隊帥印，頂替即將離隊的費蘭度山度士（Fernando Santos）。



葡萄牙今屆世界盃8強不敵摩洛哥出局，主教練費蘭度山度士繼16強對瑞士一仗後，再次貶C朗踢後備，賽後被C朗女友佐真娜、C朗姐姐Katia等大肆抨擊，不過這位老帥堅持對排陣並不後悔，也未有即時請辭。

費蘭度山度士踢C朗落後備，最終葡萄牙8強出局。（Getty Images）

據葡萄牙《球報》報道，本在2024年才完約的費蘭度山度士，料日內會被葡萄牙足總辭退。據指葡萄牙會以目前執教意甲球會羅馬的摩連奴為頭號接任人選，這位葡國史上最成功教練，曾先後在葡萄牙、意大利、西班牙和英格蘭合共8次贏得頂級聯賽錦標，帶領波圖、國際米蘭奪得歐聯，亦贏過歐霸跟歐協聯，橫掃歐洲各級別球會賽事冠軍。

雖然摩連奴現執掌意甲球會羅馬，合約直至2024年，最近他更有意續約，不過這無阻葡萄牙的決心，報道稱足總向摩連奴開出罕有條件、吸引他加盟——容許他同時擔任羅馬跟葡萄牙國家隊主教練。

摩連奴據報獲邀擔任葡萄牙國家隊主帥。（Getty Images）

值得一提，過去兼任球會跟代表隊領隊的例子不多，出名的有前曼聯領隊費格遜與荷蘭籍教頭希丁克。前者在執教曼聯前，於1985至1986年間同時掌管蘇格蘭代表隊與蘇超鴨巴甸；後者2009年帶領俄羅斯國家隊期間，就短暫出任過車路士看守領隊。

希丁克曾兼任車路士看守領隊及俄羅斯國家隊主帥。（Getty Images）

而其實早在去年4月，費蘭度山度士就曾表態，希望摩連奴能接任，「我的計劃是留至2024年，之後才去考慮我想做什麼，摩連奴會是很好的繼任人。」

摩連奴昔日曾屢次表明，期待有一天能執教葡萄牙國家隊，2020年他是這樣說的：「我想成為國家隊主教練，我想經歷一次世界盃或歐國盃，感受一下這些短期的大賽。不過這支國家隊會否是葡萄牙？打從心底我是想的，但執教自己的出生地會十分困難。」

摩連奴跟C朗在皇家馬德里合作3季。（Getty Images）

若然摩連奴最終上任，曾跟他於皇家馬德里共事3季的C朗拿度，國家隊生涯或有望「翻生」。這位今年37歲的葡萄牙球星仍未言退，或劍指兩年後的歐國盃，知人善任的摩連奴也許能助他一臂之力，重奪正選。不過當年二人在皇馬也擦出過不少「火花」，若然再度合作也要再度想方面好好磨合。

葡萄牙國家隊下一個任務，正是18個月後舉行的歐國盃決賽周，球隊明年3月起會先踢外圍賽，跟波斯尼亞、冰島、盧森堡、斯洛伐克、列支敦士登爭奪小組首兩名出線資格。

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