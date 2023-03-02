英足總盃｜荷蘭長人變曼聯晉級無名英雄　不惜氣力為隊友製造機會

撰文：趙子晉
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曼聯憑烏龍球追平，加上加拿祖及費特各建一功，結果在奧脫福以3：1反勝韋斯咸，晉級英格蘭足總盃8強，繼續向「四冠王」進發。
雖然「荷蘭長人」韋格賀斯未有入球，但三個入球也與他有關，是球隊今場勝仗的無名英雄。

曼聯主帥坦赫格在冬季轉會窗借用韋格賀斯（Wout Weghorst）救亡，這名「荷蘭長人」並非多產，他上陣13場，至今僅在聯賽盃4強攻入1球，在英超仍然未有進賬。

韋格賀斯的入球數字，對一名前鋒而言並不合格，但他在坦赫格治下，最近有新位置，他被委派擔任進攻中場，也有不俗的效果。坦帥看中韋格賀斯的，未必是入球能力，而是他的逼搶能力。

即使韋格賀斯入球數字只得1個，但他也深得坦赫格重用。（Getty Images）

零入球但逼搶顯功架

有「逼搶怪物」之稱的韋格賀斯，今仗再度證明自己配得起這稱號。即使韋格賀斯沒有進賬，但曼聯對韋斯咸全數三個入球也與他有關。

曼聯由般奴費南迪斯開出角球，韋格賀斯從後衝頂，同樣是27號球衣的阿古特以頭槌解圍，受壓下不慎將皮球頂入自己龍門，曼聯靠這個烏龍球追平。戰至末段，韋斯咸守衛解圍不遠，韋格賀斯隨即起腳但被封，皮球反彈後落在加拿祖腳下，他一控再熨射破網。

英足總盃｜曼聯反勝闖8強　加拿祖建功全靠坦赫格賽前一句話

韋格賀斯與馬古尼齊齊衝頂，逼使韋斯咸的阿古特擺烏龍。（Getty Images）

即使在補時階段，韋格賀斯依然不惜氣力，成功逼甩阿古特的腳下球，費特後上撞射建功，為曼聯奠定3：1的勝局。

要不是韋格賀斯勤力，也沒有費特的入球出現。（Getty Images）

坦赫格繼續撐：今場表現最佳的球員之一

韋格賀斯全場5次關鍵傳送﹑2次射門﹑1次助攻，加上他在前場的走動，為韋斯咸防線帶來不少壓力，就算自己沒有入球，也可為隊友製造機會，這一點就是坦帥看中他的主因。「荷蘭長人」今仗表現亦獲得《曼徹斯特晚報》評為7分，僅次於全隊最高的加拿祖（8分），今仗有不少具作用的駁腳，加上他的射門導致加拿祖的入球出現，只是個人全場沒有太多攻門機會。

坦赫格一直力撐韋格賀斯，今仗也不例外，「我認為他（韋格賀斯）是今場最佳表現的球員之一，他在首個入球也有功勞，若不是他與馬古尼衝頂的話，或許不會逼使對方擺烏龍。加拿祖與費特的入球，韋格賀斯同樣佔了不少功勞，他在場上位置感非常好，無論是持球或無球，所以今仗表現十分亮眼。」

韋格賀斯在曼聯前線的貢獻，或許未必能夠以入球數字作衡量。（Getty Images）

《曼晚》為曼聯眾將評分：

門將：迪基亞（6分）
後衛：達洛治（5分）﹑連迪路夫（5分）﹑哈利馬古尼（6分）﹑馬拉西亞（6分）
防守中場：麥湯米尼（4分）﹑沙比薩（6分）
進攻中場：安東尼（5分）﹑般奴費南迪斯（7分）﹑加拿祖（8分）
前鋒：韋格賀斯（7分）
後備：卡斯米路（7分）﹑拉舒福特（6分）﹑利辛度馬天尼斯（5分）﹑費特（7分）﹑華拉尼（6分）

英超第26輪直播賽程：

英超第26輪直播賽程（01美術製圖）

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韋格賀斯今季為曼聯攻入多少球？

1球，在聯賽盃4強攻入，英超未有入球

韋格賀斯效力曼聯至何時？

韋格賀斯冬季轉會窗以借將身份加盟，將效力至今季尾。

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