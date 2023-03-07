田徑｜跨欄冠軍熱門頭部撞地動也不動　關鍵5分鐘全場屏息集氣

星期日晚的歐洲室內田徑錦標賽，男子60米跨欄決賽發生恐怖意外，西班牙跑手洛比斯（Enrique Llopis）被最後一個欄絆倒，離終點幾米頭部撞地，動也不動。大會拉起白布，醫護人員為洛比斯急救，再安排他上擔架送院。幸好，他之後拍片報平安，經檢查後沒有大礙。



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今屆歐洲室內田徑錦標賽在土耳其的伊斯坦堡舉行，22歲的洛比斯在男子60米欄第2組準決賽跑出7.58秒，以小組首名衝線，準決賽總成績排第3位，被視為今次賽事的冠軍熱門之一。

在周日晚的決賽，洛比斯排第6線起跑，當他跨過最後一個欄時發生意外，被絆倒失平衡，離終點幾米倒下。可能落地動作不佳，洛比斯頭部着地，躺在終點線前不遠。

洛比斯倒地，躺在終點前不遠。（網上圖片）

意外發生之初，他動也不動，情況令人擔心。大會的工作人員見狀，馬上派醫護人員入場急救，並拿住兩塊大白布遮掩左右，避免觀眾見到急救過程。

在急救的5分鐘，全場安靜，屏息以待。醫護人員穩固洛比斯的頭部及頸部，將他放上擔架，直至西班牙隊的醫生舉起拇指，現場觀眾才鬆口氣，並向洛比斯送上掌聲。洛比斯被送上救護車，報道指他送院時清醒。

不久，洛比斯在醫院拍片報平安，見到他赤裸上身，臥在床上，雖然手腳在片段中沒有活動，但他的眼神望向鏡頭，親口交代情況。他說：「一切安好，所有檢查結果正面。總之，多謝總會及醫護人員，現在是時候休息恢復了。」

最終，該場男子60米跨欄比賽由瑞士的謝臣约瑟夫（Jason Joseph）以7.41秒贏得冠軍。