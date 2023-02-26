田徑｜瑞典撐竿跳天才第六度刷新世績　23歲人生贏家仍渴望更多

瑞典撐竿跳名將杜普蘭蒂斯（Mondo Duplantis）在香港時間周日凌晨（26日）再度刷新世界紀錄，跳出6.22米，是他生涯第六度創造新世績。

杜普蘭蒂斯現年23歲，但已囊括一切最高榮譽，去年更成為收入最高的田徑運動員，加上與模特兒女友相當甜蜜，可說是人生贏家，但他有更高目標。



杜普蘭蒂斯今次出戰由撐竿跳前世績保持者Renaud Lavillenie主辦、屬於世界田聯銀級巡迴賽的All Star Perche，他最終跳出6.22米，以1厘米之差刷新原本由自己保持的室內世界紀錄。這是他自2020年首次刷新世界紀錄以來，第六次創造新的世績。

杜普蘭蒂斯再一次跳出新世績。（Getty Images）

在杜普蘭蒂斯着地之後，Renaud Lavillenie立刻衝前向這位打破自己紀錄的後輩送上擁抱，杜普蘭蒂斯道：「我自小視Renaud為偶像，今次真的很想為他刷新紀錄……這個時刻太特別了！」

事實上，現年23歲的杜普蘭蒂斯不僅在過去3年六次刷新室內和室外世界紀錄，他亦在2021年奪得東京奧運金牌、去年再於世界田徑錦標賽首次奪得世界冠軍的寶座，可說已囊括所有最高榮譽。

另外，瑞典媒體《aftonbladet》指，杜普蘭蒂斯去年成為全球收入最高的田徑運動員，在這個收入遠低於足球、網球等運動的項目，杜普蘭蒂斯去年的收入相信介乎3000萬至3500萬瑞典克朗（2241萬至2615萬港元），已足夠令他在田徑項目「登頂」。

這亦關乎他去年三度刷新世界紀錄，瑞典媒體《Sweden Posts》指出，他每次刷新世績，除了會獲得世界田聯頒發的破紀錄獎金10萬美元外，也會獲得贊助商的特別獎金，作為瑞典「國寶」的他目前主要由PUMA、紅牛和電動車品牌Polestar、服裝品牌Eton等等贊助，收入自然豐厚。

杜普蘭蒂斯是紅牛贊助的運動員，去年就獲邀到紅牛F1車隊的車房觀賽。（Getty Images）

杜普蘭蒂斯雖是美國出生、並擁有美國和瑞典雙重國籍，但他自小已在瑞典田徑隊力邀下代表該國，也在瑞典置業、以瑞典語受訪等，相當融入當地文化，令他大受瑞典民眾歡迎，他的女友Desiré Inglander亦是來自瑞典的模特兒。

Desiré常跟隨杜普蘭蒂斯、在現場為他打氣，杜普蘭蒂斯周日破紀錄後，也隨即與女友相擁，場面感人。

杜普蘭蒂斯與女友Desire常出雙入對。（Instagram）

雖然23歲已擁有許多，但杜普蘭蒂斯仍決心在撐竿跳的路上繼續突破，去年他完成一個近乎完美的賽季後便直言：「也許那是我經歷過最好的賽季，現在我的確在很高的位置，但我想繼續推動自己，要超越大家的想像、做到人們認為不可能做到的事。」杜普蘭蒂斯下個里程碑，將是6.25米，較他目前保持的紀錄再高3厘米。