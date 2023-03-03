學界D1田徑｜男女拔大勝連霸　疫情後重新出發　隊長們的覺悟

港九區學界D1田徑周五（3日）煞科，經過三天的激烈賽事後，拔萃男、女書院分別以587分和534分勇奪男、女子組全場總冠軍，其中女拔更創下15連霸，延續偉業。

疫情過去，復常下的決賽日已經不用戴口罩，同樣是田徑勁旅男、女拔重整之時。



今屆學界D1田徑一共三日賽事，男、女拔的總成績一直領先。最終男拔共得587分，大比數擊敗喇沙書院（288分）、九龍華仁書院（252分）順利衛冕；女拔則以534分力壓德望學校（446.5分）和協恩中學（399.5分）。

男拔今年的差距299分之差大勝。（張倩儀攝）

雖然男、女拔同樣包攬A、B、C Grade分級冠軍，其中女拔的C Grade冠軍得來不易，與協恩C Grade分數咬緊至最後一項賽事：女子C Grade 4X400米決賽，由女拔以3分27.03秒奪冠後，才決出勝負。

女拔順利15連霸。（張倩儀攝）

頒獎後，女拔5位隊長：謝幸錡、林晞榆、王心言、文浩琳和白凱文，向隊友派發冠軍T-Shirt，王心言直言大家為了這個冠軍出盡了力，這算是給隊友的一點點心意：「想送一些禮物給她們，因為15連霸是一個好大里程碑，值得送給她們。她們都付出好多，作為鼓勵延續拔萃精神的小禮物。」

白凱文認為今屆學界意義重大，對延續女拔霸業起了一定作用：「相信經歷今次（學界），大家都會有團火，做得更好。」

白凱文大讚師妹，並感到欣慰：「知道C Grade首兩天的分數都好近，全部師妹出盡200%力幫我們攞分，見到她們的拼搏精神和那團火真的好開心。」提及女拔田徑為了學界備戰多時，她笑言：「全隊的目標，今日終於達到。」除了「開心」，她們已經想不到更好的形容詞。

女拔隊長白凱文大讚師妹。（張倩儀攝）

男拔今年以299分差大勝，衛冕成功。今年中五的男拔隊長梁建宏直言，疫情前、中一那年自己見證「斷連霸」的慘痛經歷，到自己成為隊長的今年，更不容有失：「看成績都樂觀，朝（冠軍）目標去，中一那年斷連霸，讓我好想拎返連霸。」他苦笑道雖然自己在三級跳上發揮不好，僅以13.55米摘銅，但隊友的表現卻相當出色。

梁建宏提到疫情後，賽事水平提升了不少，「今日（全部運動員）都做得好好，大家做到自己最好成績，水準好明顯上升，好多紀錄刷新。」他笑言「後疫情」的學界下做隊長，最難莫過重整士氣，訂立訓練計劃，但他覺悟生活一切都已經復常，自己和隊友都有一定責任重整男拔，延續霸業，「（我們）要帶返田徑隊去返應有水準。」

男拔朱洛言今屆打破三個紀錄：男子A Grade 800米、1500米、4X400米接力。（張倩儀攝）

第三日賽事破紀錄名單

D1田徑相關報道：