足球熱話｜巴西球員為爭正選試C朗餐單　下場慘烈「快要死了」

C朗拿度（Cristiano Ronaldo／又譯：C羅）飲食自律人盡皆知，連前隊友都曾經開玩笑說不要去他家吃飯，以免被逼跟其餐單。

巴甲彭美拉斯便有一名中場球員想效仿該名葡萄牙球星的飲食，但數年前他在試行一天後，結果慘不忍睹。



今年22歲的彭美拉斯中場加比爾文連奴（Gabriel Menino）有時會客串球隊右閘，他透露自己在2020及2021兩個賽季，僅為主帥的第三選擇，故想為此作出改變。

「當時我的體重在標準範圍內，但我希望作出改變，於是我要求球隊營養師為我安排C朗拿度的餐單。」他在接受球會電視台節目Palmeiras Cast訪問時說道。

加比爾文連奴在訪問中談及自己數年前想送仿C朗飲食的回憶。

於是他展開了新飲食計劃：早上訓練前吃雞蛋和營養補充品，午餐是烤魚或者肉，然後配上沙律，午後零食也是營餐補充品，晚餐同樣是魚或肉加沙律，睡覺前再吃營養補充品。

無獨有偶，文連奴試行餐單短短一天後，翌日比賽前，他同位置的另外兩名隊友竟然受傷，令他需上陣驗收成果。但很快他便發現自己身體狀況極度不妥：「我熱身後發現自己已無法再跑動，我心想『我快要死了』。比賽開始僅只是5分鐘，我便已經無法再跑，需要換人。」當時在看台上觀賽的營餐師察覺文連奴情況有異，就請按摩師為他送上能量Gel及電解質飲品等。

雖然「改造計劃」僅一天便失敗收場，不過加比爾文連奴現時已為球隊主力之一，今年已為球隊披甲上陣11次並有7場正選，攻入3球，已超越此前兩年的數據，似乎找到了屬於自己的路。此外，他亦曾隨球隊奪得2020、2021兩屆南美自由盃冠軍，2022巴甲冠軍，曾入選巴西U20及U23的他也助巴西奪得2020東京奧運男子足球金牌。

C朗的飲食是經過長年累月不斷調整而成，也許並非人人適合。最近艾納斯（Al-Nassr）的營養師Jose Blesa便在接受《Ideal》訪問時表示，C朗是他見過最專業的運動員。

「每一次和他交談都使我獲益良多，我們曾為他的減脂飲食交談過，他談及自己理解飲食與休息對表現的重要性。訓練時他總是第一個到達，同時也是最後一個離開，能與他共事真是一件美妙的事情。」Jose Blesa說道。

他亦補充C朗拿度的專業態度感染球隊內其他球員，「自從他來到這裏後，所有球員都更努力地訓練及嚴格控制飲食。我從未在一間球會內看到球員的身體構成有90%的改善，他們的脂肪變少、肌肉增多。能在這裏工作簡直是一種奢侈。」