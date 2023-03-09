桌球｜奧蘇利雲鬥泰國傳奇幸運奠勝　兩人惺惺相惜掌聲中相擁

奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）年屆47，已是當今桌球壇的老將，竟在「六個紅球世界桌球錦標賽」（Six-red World Championship）遇上年紀更大的泰國名將華達拿（James Wattana）。

兩名桌球傳奇碰頭，奧蘇最終幸運奠勝，以5：2擊敗泰國名將華達拿（James Wattana）。兩人賽後惺惺相惜，互相擁抱問候，「火箭」更在賽後讚揚該老將的桌球成就。



「六個紅球世界桌球錦標賽」是泰國發明的一種變種桌球比賽方式，它將傳統英式桌球的十五個紅球減至六個紅球，不犯規情況下的最高分數也從147變為75。

H組最後一場小組賽，奧蘇利雲與華達拿交手，兩人早前連贏兩場，早已穩奪出線資格。「火箭」領先局數4：2，距離贏波只差一局，奧蘇第7局取得35分後，雙方圍繞最後一個紅球展開防守戰，不過奧蘇利雲在一次進攻失誤中，竟「符碌」地將紅球打入另一側的尾袋，他自己也不好意思地朝華達拿伸出舌頭。

由於分數上已宣告勝利，最終以5：2贏下比賽的奧蘇利雲也不再進攻，兩人識英雄重英雄地在鏡頭前相擁，場上觀眾也對他們報以掌聲。

「火箭」在個人Twitter上貼出兩人擁抱的照片，並寫道：「我如願贏下了比賽，不過很慶幸我們30年的友誼仍完好無損。」

奧蘇利雲第一次與華達拿交手已是1993年的事情：「當年我在這裏（泰國）跟他交手時，他正處於自己的巔峰期。當時我們要在比賽中為廣告停下，他是不少品牌的代言人。那時候我坐在那裏看着這個怪人，心想他真是不可思議，我從未看過如此有名的人。」

「他正值巔峰期的時候，什麼地方也去不了。他需要保安和警察護送，是泰國非常重視的一名桌球手。」

現年53歲的華達拿，生涯最高排名曾達世界第3，職業生涯主要成就3次拿下排名賽冠軍，分別為1992的史特根公開賽（Strachan Open）、以及1994及1995年的泰國公開賽，此外他還曾兩次進入世界錦標賽四強，生涯中曾打出過3次147。

華達拿年輕時曾三奪排名賽冠軍。（資料圖片，Getty Images）

兩人在賽事十六強均會面對中國球手，奧蘇利雲將會對上丁俊暉，而華達拿則會對陣張安達。