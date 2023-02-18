桌球｜威爾斯公開賽爆大冷　奧蘇利雲被田鵬飛以5：0橫掃出局

威爾斯桌球公開賽（Welsh Open）8強戰，排名世界第一的奧蘇利雲爆冷不敵中國球手田鵬飛，更被0：5橫掃出局，確認無緣球員錦標賽。賽後他拒絕以自己裝備問題為藉口，並稱讚對手表現出色。



奧蘇跟田鵬飛此前曾5次交手，其中「火箭」先輸兩次，後連贏三次，不過今次再度碰面，這位世界排名第一的名將卻無法進入狀態，9局5勝制的比賽中被世界排名僅49的田鵬飛直接以5：0淘汰。

剛更換新「Tip頭」（球杆前沿的皮革部份）的奧蘇利雲今場手感不佳，進攻頻頻失誤，比賽伊始便連番出棒不入，「漏餐士」下更被田鵬飛打出一Cue 66分。隨後奧蘇嘗試收復失地，但在一次簡單的黑球進攻中再次失誤，最終被對手以96：9贏下第一局。

奧蘇利雲今場狀態奇差。（資料圖片，Getty Images）

第二局田鵬飛再以96：1壓倒性勝出，第三局是奧蘇利雲比數最接近一局，惟仍以52：63不敵；最後田鵬飛再以82：４、74：0橫掃「火箭」出局。奧蘇五局合計只得66分，等於對手在第一局一棒的分數。

從直播中可見到，奧蘇利雲在即將落敗時，不斷用手撥弄球杆的「Tip頭」，似乎確實對其感到相當不滿。

儘管發揮似乎受球杆影響，奧蘇利雲在賽後接受《Eurosport》訪問時仍表現得相當豁達：「我不想以『Tip頭』作為藉口，你必須要面對眼前的現實並克服它。如果我必須要為自己今天的心理表現評分，我會給9.5分。」

「從技術層面來看，我打得可能不夠聰明，進攻的水準亦有點失色，但我感覺自己在精神層面處理得很好，我已經將其克服並感覺不錯。」

「田鵬飛打得非常不錯，他值得贏下這場比賽。我已作出最大努力，不過我的所有失誤都使我獲得應有的懲罰。」

奧蘇利雲認為田鵬飛值得贏下這場比賽。（Live Snooker Twitter）

奧蘇利雲出局後年度排名僅得21位，確認無緣今年的球員錦標賽（Players Championship，入圍資格需要年度前16）。

至於接連擊敗希堅斯（John Higgins）和奧蘇利雲的田鵬飛，則錄得自己生涯最佳成績，首度打入排名賽4強：「這是我生涯中最大的勝利，能夠擊敗奧蘇利雲這樣的傳奇球手，令我感到非常自豪。」