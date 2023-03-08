桌球｜奧蘇利雲談退休計劃　樂意在香港打最後比賽結束職業生涯

深受桌球迷喜愛的「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O’Sullivan），近日到泰國出席比賽時，提及到自己的退休計劃，表示可能會在亞洲結束自己的職業生涯。



目前世界排名第1的奧蘇利雲，周二（7日）在泰國的六紅球世界桌球錦標賽（Six-red World Championship）中擊敗占美羅拔臣（Jimmy Robertson），下輪比賽他將面對16歲小將史丹莫迪（Stan Moody）。

六紅球世界桌球錦標賽是泰國發明的一種變種桌球比賽方式，它將傳統英式桌球的十五個紅球減至六個紅球，不犯規情況下的最高分數也從147變為75。為此奧蘇利雲表示這個比賽非常嚇人：「一個失誤就幾乎可以讓比賽結束。」

奧蘇利雲在六紅球世界桌球錦標賽中擊敗占美羅拔臣。（奧蘇利雲Twitter）

自1996亞洲經典賽（Asian Classic）後，奧蘇利雲沒再在泰國捧起過獎盃，今次再度到來，他表示自己已盡可能遠離旅遊景點：「這是一個很好的比賽，我也很想體驗一次，很高興能來到這裏。」

據英國《太陽報》報道，已經47歲的「火箭」亦談及自己退休的話題：「我總是會預先計劃好我一整年的行程，我無法出席每項比賽。我很樂意在亞洲結束自己的職業生涯，英式桌球在這裏更受歡迎——例如中國、泰國，以及香港。」

「隨着疫情逐漸過去，球手已再能來亞洲作賽。我的贊助商亦希望能看到我在這裏出現。」他說道。「當一切都更順利後，或許我會更多地來亞洲，然後跳過一些在英國的比賽，我無法出席所有比賽。」

已47歲的「火箭」，表示自己可能會選擇在亞洲結束職業生涯。（奧蘇利雲Twitter）

火箭去年來港不吝讚美之辭

去年奧蘇利雲來港參加大師賽期間，便表示自己至少抽空3日作晨跑：「我們跑上山，嘩，上到山頂向下望，盡是最美風景。在英國我要4小時路程才欣賞到，在香港只需20分鐘。」此外，他亦曾表示願意在香港長期居住，「我不想回家了」。

去年奧蘇利雲來港時曾多次跑山，並盛讚香港這方面十分便利。（Strava）

去年10月的香港桌球大師賽，奧蘇利雲在決賽以6：4擊敗傅家俊，雖然以作客身份打贏東道主，但仍於紅館歡呼聲中封王，他大讚現場氣氛熱烈，「是我參與過歷來最佳賽事」，希望日後能繼續，引來入場觀眾再度熱烈喝采。大會公布當日決賽高達8000名球迷入場，創下最多桌球迷觀戰的世界紀錄。