MLB｜鈴木一朗入球隊名人堂日本第一人　3年後可望再寫一亞洲紀錄

美國職棒大聯盟（MLB）傳奇鈴木一朗（Suzuki Ichiro），獲選進入西雅圖水手隊名人堂，他周日（28日）在主場滿場球迷前致辭，感謝妻子一路相伴。日本球星大谷翔平及退役球手松坂大輔，亦透過影像向「朗神」道賀。



48歲的鈴木一朗今日正式成為水手名人堂第10位成員，他在2019年結束28年寫下無數紀錄的輝煌職業生涯，包括在MLB累積3089支安打，連同在日職棒作賽9年的安打在內，職業生涯打出4367支安打，創下棒球史上最高安打數紀錄。他是日本史上首位入選MLB球隊名人堂的選手。

水手隊在周日賽事進行前，為鈴木舉辦球隊名人堂的祝賀儀式。身穿深藍色西裝的主角鈴木一朗，與妻子弓子結伴出席盛會，還有已入選水手名人堂的前球員Ken Griffey Jr.等人。

水手在賽事進行前為鈴木一朗舉辦球隊名人堂的祝賀儀式。（Getty Images）

鈴木退役後擔任水手的總裁特別助理，主要協助大聯盟與小聯盟3A選手的訓練。他手執講稿走到講台前，全程17分鐘以英語致詞：「23年前來到西雅圖，我的人生永遠改變了，我對這座城市的感激是無以言喻。」

他也提到身後幾位名人堂前輩，包括前投手Jamie Moyer，「Jamie總是話很多，我們初次見面，他就對我講了30分鐘的話，全都用英文，我一個字也聽不懂。現在我的英文稍微變好了，但我還是聽不懂他在講什麼。」數度以笑話博得滿場球迷大笑。

鈴木一朗的致詞幽默，讓全場大笑。（Getty Images）

鈴木一朗亦公開表達對妻子的感謝，「我很高興妻子弓子能在這裏陪着我，沒有她就不可能有這份榮耀。」他坦言到目前為止的MLB旅途，妻子由始至終都陪伴他面對所有挑戰。他感謝西雅圖的球迷，「在這裏的第一年與最後一年，你們都是同樣支持我，讓我感覺自己從來沒離開過。」他勉勵選手：「如果我這樣的小個子都能打進大聯盟，沒有什麼事是你們做不到的。」

鈴木一朗應謝妻子一直相伴，面對人生各種挑戰。（Getty Images）

此外，無法親自到場的MLB日本球星大谷翔平，以及退役球手松坂大輔，則透過錄影方式表達祝福與祝賀。其中大谷在現場播放的影片中表示，鈴木是他從小開始的目標，「能為這樣棒的人錄製祝賀影片，我感到有點不可思議。我往後也會以鈴木一朗作為目標繼續努力，今天要恭喜他。」

鈴木一朗的名字「Ichiro」在分版上。（Getty Images）

「Ichiro」是獲選進入水手隊名人堂的第10人，他在2025年預定將獲得位於紐約Cooperstown（古柏鎮）的美國棒球名人堂票選資格。外界認為，屆時他將入選名人堂，成為史上首位獲此殊榮的亞洲球手。典禮主持人笑言鈴木一朗該把演講稿留着，因為他3年後還會再用到一次。