播錯國歌｜港協指香港冰協未跟指引索工具包　要求冰協詳細調查

香港冰球代表隊日前出戰冰球錦標賽分組賽，賽會播錯國歌，港協暨奧委會周五（3日）發聲明指，香港冰球協會未有跟隨指引向港協奧委會索取工具包，已要求冰協詳細調查。



港隊在2月28日在波斯尼亞出戰世界冰球錦標賽第三級別賽事，勝出後賽會播國歌，卻錯播反修例歌曲《願榮光歸香港》。在播錯約8秒後，有港隊成員以「T字手勢」示意暫停，歌曲停播後，亦有球員即趨前反映，相隔兩分鐘，大會終播放中國國歌《義勇軍進行曲》。

事發後，世界冰球錦標賽主辦單位，即國際冰球總會已就事件致歉，並向相關工作人員及義工查問，事件是無心之失，事後已向港隊代表致歉。

到周五，港協發聲明指：「經了解，冰協並未有跟隨《香港運動員及隊伍參與國際體育賽事期間處理播放國歌和升掛區旗的指引》（《指引》）第2段所示，於出發比賽前向港協暨奧委會索取工具包，港協暨奧委會已要求冰協詳細調查，及對未有執行《指引》其他相關行為作出解釋。」

港協暨奧委會聲明詳細內容：

中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）高度關注日前世界冰球錦標賽分組賽事後，播放國歌出錯事件，除繼續向香港冰球協會（冰協）查證外，已分別要求冰協及國際冰球總會於2023年3月10日或之前提交書面調查報告。

經了解，冰協並未有跟隨《香港運動員及隊伍參與國際體育賽事期間處理播放國歌和升掛區旗的指引》（《指引》）第2段所示，於出發比賽前向港協暨奧委會索取工具包，港協暨奧委會已要求冰協詳細調查，及對未有執行《指引》其他相關行為作出解釋。

自去年11月開始，港協暨奧委會已多番向所有體育總會發出通告，及安排簡介會，要求他們須按《指引》第3至6段所示，向賽事主辦機構提供正確版本的國歌和區旗，並在播放國歌或升掛區旗前，再次核對所使用的國歌和區旗為正確版本。

港協暨奧委會亦曾致函各國際單項運動聯會（IFs）及亞洲單項運動聯會（AFs）等機構，嚴正要求他們必須使用由中國香港隊伍或代表所提供的正確版本國歌，絕不可自行於非官方途徑下載。