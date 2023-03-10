C朗率艾納斯敗予同市死敵失榜首　怒踢水樽洩忿再遭對手抽水

葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯：C羅）效力的艾納斯，在沙特阿拉伯超聯的榜首大戰中失利，敗予爭標對手伊蒂哈德，失去榜首。

C朗離場時顯得非常憤怒、更踢水樽洩忿；而贏波的伊蒂哈德則不忘「抽水」。



C朗拿度在這場大戰繼續以隊長身份正選上陣，伊蒂哈德球迷也不客氣，在看台砌出巨型的「Nightmare（惡夢）」字樣招呼同樣來自吉達的同市死敵。

不過艾納斯今仗表現不佳，並在82分鐘遭伊蒂哈德的羅馬連奴破門，最終以0：1告負，失去榜首。在關鍵大戰落敗，C朗拿度無疑相當失望，他賽後仍然步向作客球迷鼓掌致謝，但離開球場時顯得非常憤怒，生氣地摘下隊長臂章，在隊友趨前安慰時仍揚起雙手、口中唸唸有辭，走到場邊時更踢水樽；而主隊球迷也起哄，向他大喊「美斯、美斯」。

伊蒂哈德在這場打吡戰中勝出，當然得勢不饒人，在官方Twitter分享一條C朗被攔截的影片，寫道：「C朗在哪裏？」

C朗其後在社交媒體發文道：「為賽果失望了，但我們會繼續集中精神，應付未來的比賽。謝謝艾納斯球迷的支持，我知道你們一直都支持我們！」