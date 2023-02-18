C朗拿度助攻梅開二度助艾納斯勝出　手術刀式直線技驚四座

沙特聯賽第17輪賽事，C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯：C羅）助攻梅開二度，助艾納斯（Al-Nassr）以2：1擊敗艾塔亞文（Al-Taawoun FC）。



上場上演大四喜的C朗今場在第5分鐘便已獲得機會，他於禁區頂轉身擺脫對手後左腳抽射，但僅僅偏出。

精彩片段出現在第17分鐘，C朗拿度於中場線後拉弓傳出手術刀式直線，皮球穿過兩名後衛到達左路隊友腳下，並在單刀情況下先開紀錄射成1：0。

不過艾塔亞文在換邊後僅兩分鐘便由美特蘭（Álvaro Medrán）接應右路傳中追平，隨後雙方互有攻勢，但一直未能打開局面。

C朗於76分鐘禁區內漂亮地吸過對手，窄角度左腳抽射但被救出；不過他今場雖然得分運氣不佳，卻似乎「愛助攻」，兩分鐘後隊友於禁區頂半傳半射到達他腳下，面對空門他竟將皮球彈後予隊友馬度（Abdullah Madu），雖然射入後旁證舉旗表示越位，但經過VAR檢查後，球證最終判決入球有效。艾納斯終憑C朗助攻梅開二度，以2：1擊敗艾塔亞文。

狀態大勇的C朗近3場已直接參與球隊7個入球，包括5個入球和今場的兩個助攻。翻查紀錄，這名葡萄牙球星上一次單場貢獻兩個助攻，已經是2018年9月29日，幫助祖雲達斯戰勝拿玻里的比賽。

C朗最近狀態大勇，近3場直接參與球隊7個入球。（C朗Twitter）

艾納斯目前錄得聯賽連續15場不敗，以較佳得失球暫列榜首，值得一提的是，上一次在聯賽擊敗他們的球隊，正是艾塔亞文。