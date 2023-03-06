土耳其地震｜C朗拿度再襄善舉　捐275萬派飛機送物資援助災區

向來熱心慈善的C朗拿度（Cristiano Ronaldo／又譯：C羅），繼日前與前隊友合作拍賣簽名球衣以幫助土耳其地震災區後，今次他更捐贈35萬美元（約275萬港元），派出飛機運載救援物資，以幫助當地災民。



據英國《每日郵報》報道，C朗已派出一輛裝滿帳篷、食物、枕頭、毯子、床、嬰兒食物、牛奶以及醫療用品的飛機前往土耳及敘利亞的受災地區。西班牙《馬卡報》表示，連上運輸費用，這筆捐款價值約35萬美元。

這並不是C朗拿度第一次為慈善出一分力，較早前他便與前祖雲達斯隊友美列迪美羅（Merih Demiral）合作，將自己的簽名球衣作慈善拍賣；他亦曾為一名孩子支付8萬3千美元（約65萬港元）的腦部手術費用，以及捐出16.5萬美金（約130萬港元）資助在葡萄牙的一間癌症治療中心。

此外，他曾擔任救助兒童會、聯合國兒童基金會和世界宣明會的大使，並在新冠疫情高峰期時，葡萄牙的醫院捐贈100萬英鎊（約94.4萬港元）

擁抱因地震失去父親的男孩

沙特聯球會希拉爾（Al-Hilal）班主在Twitter中貼出一條影片，一名在今次地震中失去父親的敘利亞10歲小孩拿比爾（Nabil Saeed），獲安排與偶像C朗擁抱，並進入球場觀看艾納斯的比賽，一圓現場看C朗踢波的夢想。

他在比賽中表現得十分激動，不時揮舞着印有C朗名字及背號的艾納沙旗幟，亦緊張地隨着比賽狀況而站起歡呼，或是緊張地抓緊褲子。

拿比爾不時揮舞着印有C朗名字及背號的艾納沙旗幟。（路透社）

「當我見到C朗時，我以為自己正在做夢。我簡直不敢相信自己，我向上帝祈禱這不是夢。我希望每個人都能看他比賽，他是一個好人。」拿比爾在看完比賽後說道，這場比賽最後艾納斯在補時階段連入3球，以3：1擊敗對手巴廷（Al Batin FC）。