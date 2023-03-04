C朗拿度全場7射0中　12分鐘超長補時救艾納斯　連入三球反勝

莫非再次「Until we score」？

有C朗拿度（Cristiano Ronaldo／又譯：C羅）在陣的艾納斯（Al-Nassr），面對榜尾的巴廷（Al Batin FC），在90分鐘時仍落後一球，但於12分鐘的超長補時下，竟連追3球反勝。



賽前少踢一場排在積分榜第2的艾納斯，今仗控球率高達7成，射門次數與巴廷更為25：7，佔盡優勢，但球隊一直未能把握破門機會，更被排在榜尾對手於第17分鐘憑頭槌先開紀錄。

近況大勇的C朗，賽前近4場入8球並有兩個助攻，惟今場似乎忘帶射門鞋，全場7次攻門均未命中目標。

近來狀態大勇的C朗，今場腳風不太順。（C朗Twitter）

C朗於34分鐘接應隊友長傳後推過門將，但面對空門起腳力度稍嫌不足，被對手於白界前極限解圍，完半場前補時階段的一次罰球亦高出。

第84分鐘，艾納斯再於類似位置獲得罰球機會，但C朗主射越過門楣，第87分鐘接應隊友傳中的頭槌亦僅僅偏出。

球證今場安排12分鐘的超長補時成為球迷熱話，連對方領隊看見後都忍不住笑，此情此景難免讓人想起著名的「費格遜時間」。不過今場補時12分鐘，乃因巴廷眼見勝利在望，在場上多次躺下拖延時間，有球迷指12分鐘算是補得少。

知恥近乎勇的艾納斯在補時階段突然發力，憑格列比（Abdulrahman Ghareeb）、艾法迪爾（Mohammed Al-Fatil）及馬蘭（Mohammed Maran）連入三球，以3：1反勝對手。

賽後C朗在Twitter中貼文慶祝球隊勝利，並寫道：「始終堅信，直至最後！加油！」

驚險地取得三分的艾納斯，賽後以兩分優勢壓過伊蒂哈德（Al-Ittihad）重返榜首，慘遭對手「反Cup」的巴廷則繼續敬陪末席，今季19場只得6分。