英超｜車路士完場前失守　遭愛華頓逼和2：2

英超周六（18日）尾場，車路士主場迎戰愛華頓，主隊雖然兩度領先，但在臨完場前失守，結果雙方以2：2握手言和，各得一分。



車路士近期有回勇迹象，各項賽事錄得三連勝，愛華頓則在上場擊敗賓福特，但今仗兩隊在上半場互無紀錄。

主隊在換邊後52分鐘先開紀錄，祖奧菲歷斯（Joao Felix）把握愛華頓中堅米高堅尼（Michael Keane）解圍不遠，射破門將比克福特（Jordan Pickford）的十指關。

落後的愛華頓在68分鐘憑一次角球攻勢追成一比一，達高斯基（James Tarkowski）頂贏兩名車路士球員，杜哥利（Abdoulaye Doucoure）門前補中雖被擋出，但皮球已經越過白界，幾經辛苦終於扳平。

車路士在72分鐘再次獲得領先機會，列斯占士（Reece James）在禁區內被愛華頓球員踢跌，球證直指十二碼，夏維斯（Kai Havertz）射入成2比1。不過主隊最終無法取得四連勝，愛華頓後備入替的22歲小將艾利斯·森斯（Ellis Reco Simms）在89分鐘攻入首球英超球，追成2：2完場。

車路士賽後以38分排第十，下屆參與歐洲賽的機會更加渺茫；而愛華頓取得寶貴一分後，以26分排行第十五位，與降班區保持兩分距離。

英超第28輪賽程：