港超聯︱理文被東方逼和爭標更被動　全隊炮轟球證判決：不公平

港超聯進入最後四輪，守在積分榜第二位的理文，周六（18日）主場對東方失分，爭標形勢變得十分被動。

賽後理文球員、職員及班主，也將矛頭指向球證，不滿他尾段疑似漏判十二碼。



理文賽前落後榜首傑志3分，乘對方明天（19日）才有比賽，若取勝即可暫時做「一哥」。球隊有中堅馮慶燁傷癒復出，面對聯賽兩連敗，且有主力馬高斯、鐘樂安缺陣的東方，上半場補時階段由黃威開出角球，徐宏傑於人群中跳頂得手，領先1：0。

理文由徐宏傑先開紀錄，這位守將已連續兩場有波入。（袁志浩攝）

+ 5

東方下半場雖換入兩名U22小將，但77分鐘反而追成平手，孫銘謙左路邊界前追回皮球，用右腳傳中，陳嘉豪拍出不遠，馬希偉加一頭補中。

比賽進入80分鐘發生小插曲，場內兩座射燈跟觀眾席照明系統一度停電，令比賽暫停約7分鐘，間接打斷理文氣勢，「黃黑軍團」雖派洛迪古斯、亞哥斯達、鄭兆均及列斯奧加強攻力，但仍破門乏力。

理文尾段強攻東方。（袁志浩攝）

補時12分鐘之始，東方門前混戰，梁振邦更一度頂到頭破血流；而全場最爭議判決發生在補時尾段，徐宏傑於禁區線上疑被亞歷斯祖踢跌，但球證劉晃熙未有表示，最終兩隊踢成1：1。理文雖落後傑志兩分，但多踢一場，若明日「藍鳥」擊敗大埔，便可拉開5分差距，惟聯賽只餘下三輪。

比賽一度因燈光問題暫停7分鐘，第四球證向理文教練講解情況。（袁志浩攝）

理文炮轟球證

理文球員完場後對賽果相當失望，洛迪古斯、基華尼頓、顏樂楓等都有向球證表達不滿，身為隊長的顏樂楓一度抱頭坐在場內，要由球隊職員安慰。

顏樂楓認為劉晃熙未有吹罰12碼，判決「百份百」關鍵，對於爭標形勢，他如此回應，「形勢可以問球證，我們會全力踢，但決定不到，他能決定得更多。」

顏樂楓賽後多次抱頭懊悔。（袁志浩攝）

理文行政經理周文健就指「VAR好有需要」，他提及劉晃熙早前執法傑志對流浪的賽事，尾段判傑志獲12碼已引起爭議，質疑為何要再讓他執法如此重要的比賽，「搞咩波？不公平，也令傑志蒙上不必要（的陰影），也受到批評。」

理文班主李文恩對執法球證亦有意見，「看不到（12碼）也算數，最不公平時完場一刻我們仍控球在腳，而不是皮球出界了，補時應讓我們完成攻勢才完結，我第一次見這種情況。」

理文班主李文恩不滿今場球證執法表現。（袁志浩攝）

理文暫代主教練曾昭達就認為，球場一度停電讓對手有調整空間，但球隊的確沒有把握所有機會。他明白爭標形勢已變得被動，但會先做好自己，「相信一絲希望都叫做有希望」。