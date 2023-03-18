38歲C朗拿度世盃後未言退　再入選葡萄牙國家隊　有望再改寫紀錄

C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯C羅）在卡塔爾世界盃失望而回，以為他的國際賽生涯就此告終。不過，即使這名38歲的葡萄牙超級球星轉戰沙特阿拉伯，他依然入選新一輪的國家隊名單。新上任的葡萄牙主帥馬天尼斯先向C朗笠高帽，直言他是球隊的重要人物。



C朗拿度在世界盃後未言退，如今再度入選國家隊。（Getty Images）

葡萄牙在卡塔爾世界盃8強止步，C朗拿度依然與世界盃冠軍無緣，加上年事已高，外界認為他的國際賽生涯已接近尾聲，但他沒有宣布退出國家隊。

葡萄牙在世界盃後改由馬天尼斯（Roberto Martinez）執教，這名新帥首度領軍戰歐洲國家盃外圍賽，鬥列支頓士登及盧森堡。葡萄牙早前公布新一輪的大軍名單，除了般奴費南迪斯﹑祖奧菲歷斯及貝拿度施華等英超兵入選外，C朗拿度的名字再度出現。

即使C朗拿度今年加盟沙特阿拉伯的艾納斯，上陣7場攻入8球，其中一場更上演「大四喜」，始終沙特聯賽水平與歐洲聯賽有差距，但他依然能夠入選國家隊。

新上任的馬天尼斯解釋徵召C朗的原因，對對方有讚無彈，「我不在乎（球員）年齡，C朗拿度是個盡心盡力的球員，他能夠為球隊帶來經驗，亦是球隊的重要人物。」

馬天尼斯沒有明言會否派C朗落場，他表明希望以這個機會與球員們接觸，「與球員們接觸是我的第一步，並由世界盃名單的26人開始，C朗正正在名單之中，他在國家隊19年，他絕對值得尊重及與他好好詳談。」

馬天尼斯接掌葡萄牙後，首張名單依然有C朗拿度的名字。（Getty Images）

C朗拿度有望再度披上葡萄牙的球衣，他更有機會改寫紀錄。C朗在國際賽上陣196場，與科威特的艾穆塔華（Bader Al-Mutawa）共享史上國際賽最多的披甲紀錄，倘若C朗連續兩場上陣，他的紀錄將變成198場，並獨佔這個紀錄。另外，C朗的118個國際賽入球，也是史上最多，他有望進一步改寫自己保持的紀錄。

C朗若果再上陣，有望獨佔國際賽史上最多上陣紀錄。（Getty Images）

英超第28輪賽程：