英超｜英足總發表聲明譴責米祖域襲擊球證　或面臨追加停賽處分

周一（20日）曼聯以3：1淘汰富咸的足總盃賽事中，球證60秒內出示三張紅牌一事成為賽事轉捩點之餘，同樣亦成為媒體及網民焦點。

英足總發表聲明譴責涉事人員，其中對球證「出手」的米祖域，或將面臨追加停賽處罰。



英足總於香港時間周二（21日）凌晨發表聲明，表示富咸主帥馬高施華（Marco Silva）以言語辱罵球證，球員米祖域則為對球證使用暴力。

米祖域在該場比賽第50分鐘為富咸先拔頭籌，本應可為球隊贏波英雄，但隊友韋利安在72分鐘禁區內手球領紅，領隊馬高施華在投訴過激被逐後，米祖域亦因向球證「出手」遭同樣命運，富咸這3張紅牌全程不過發生在60秒之內。

英足總在聲明中表示米祖域「向球證作出暴力行為，僅受被紅牌逐出的處罰明顯不足夠」。雖然暫未明言處分會是什麼，但外界估計至少會面臨一段較長時間的停賽，資深英超前球證希斯（Mark Halsey）在英國《太陽報》的專欄中表示他應停賽10場。

「米祖域在技術上襲擊了卡雲加（Kavanagh，該場比賽球證），他用手肘推向卡雲加。英足總有責任保護球證，我們不能讓這種行為出現在任何級別的足球比賽上。」希斯寫道。「他們應該通過今次事件重罰米祖域以儆效尤，米祖域應為今次失控行為停賽10場。」

米祖域因對球證「出手」，或將面臨重罰。（Getty Images）

據英國《每日郵報》報道，富咸目前能夠提交書面抗辯及證據，預計他們會以月初曼聯以0：7不敵利物浦一役時，般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）用手推開旁證Adam Nunn卻逍遙法外一事來引證。

富咸目前排在英超第9位，與第5位的紐卡素相差8分，今季聯賽還餘下11場，本有望衝擊歐洲賽席位。如今主力前鋒和領隊皆因紅牌停賽已是禍不單行，若米祖域落實需要停賽10場，便幾同提早收咧，對富咸這個目標必然造成重大打擊。